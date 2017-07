Il robot automatico per pulire i vetri è in offerta su TomTop ad un prezzo di 152.09

Pulire i vetri delle finestre può risultare sempre un'azione faticosa o comunque poco non certo comoda. Proprio in questo senso ecco che il nuovo robot automatizzato Cop Rose viene incontro a questa situazione dando la possibilità di pulire l'intera vetrata di finestre o porte finestre senza dover incorrere in situazione spiacevoli. In questo caso, infatti, basterà porre il robot sulla finestra per vederlo muoversi in modo autonomo senza dover intervenire su di esso manualmente se non per spostarlo su di un'altra vetrata. Per acquistarlo su TomTop clicca qui.

Interessante il fatto che il Cop Rose funzioni in modo del tutto automatico e che possa essere applicato su qualsiasi tipo di vetro con qualsiasi spessore. A livello tecnico il robot possiede una velocità di pulizia ad alta efficienza perché pari a 2.4 minuti a metro quadro e può essere comandato a distanza tramite un telecomando oppure in modo completamente manuale. Da non sottovalutare a presenza di un algoritmo che permette in automatico al robot di non cadere anche quando la pulizia è stata completamente terminata.

Il robot Cop Rose inoltre monitora in tempo reale ogni singolo ostacolo durante il suo funzionamento con avvertimenti in caso di anomalie. Oltretutto segnala anche la presenza del panno sporco e dunque la necessità di cambiarlo per affrontare una migliore pulizia al vetro. All'interno della confezione presente un telecomando per l'interazione con il robot da remoto, quattro panni per la pulizia, una corda ed un gancio di sicurezza, un cavo di alimentazione come anche un cavo di prolunga.

Il robot automatizzato per la pulizia dei vetri Cop Rose X6 viene scontato su TomTop e venduto solo per un periodo limitato ad un prezzo di 152.09€ direttamente alla pagina del venditore.