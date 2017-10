Noise cancelling anche per Bowers & Wilkins con le nuove PX

Lo avevamo detto in occasione della nostra prova delle Bowers & Wilkins P7 Wireless e P9 Signature: era proprio un peccato che non avessero la funzione di cancellazione del rumore.

[HWUVIDEO="2334"]Bowers & Wilkins P7 Wireless e P9 Signature: qualità in ascolto[/HWUVIDEO]

Ora anche il marchio inglese B&W si allinea alla concorrenza e lancia le sue nuove Bowers & Wilkins PX, le sue prime dotate di tecnologia noise cancelling. Si tratta di cuffie wireless con supporto Bluetooth aptX HD con una risoluzione audio fino a 48 kHz/ 24 bit e possono essere utilizzate in modo totalmente digitale anche via cavo grazie alla connessione USB-C. Naturalmente possono essere utilizzate anche nella modalità classica con cavo e jack da 3,5mm.

Gli altoparlanti da 40mm all’interno di PX sono derivati da quelli del modello P9 Signature, che nella nostra recensione ci aveva colpito per la qualità sonora, e sono montati con lo stesso angolo, per un sound stage più convincente. "La funzione di cancellazione attiva del rumore è stata affinata per fornire un ottimo isolamento senza "schiacciare" la musica, un processo che ha richiesto migliaia di ore di sviluppo e di test" - questa la presentazione del marchio britannico.

Come già visto sulla concorrrenza, le cuffie hanno un sensore che disattiva la riproduzione automaticamente quando le si toglie e la riattiva quando le si indossa nuovamente, inoltre dispongono di tre profili di cancellazione del rumore adattivo: 'City' per camminare per strada in modo sicuro, distinguendo i rumori della strada, 'Ufficio' per attutire i suoi fastidiosi, ma sentire la voce dei colleghie, e 'Flight' per annullare totalmente il rumore della cabina.

B&W dichiara una risposta in frequenze pari a 10Hz-20kHz, sensibilità di 111 dB/V a 1 kHz e impedenza in modalità passiva di 22 Ohm. Il peso ferma l'ago della bilancia a 335 grammi. La batteria ai polimeri di litio da 850mAh dovrebbe garantire autonomia fino a 22 ore con Bluetooth e Active Noise Cancelling attivi.

Le cuffie PX saranno in vendita al prezzo al pubblico di 399 euro.

Disponibilità sul mercato:

- Versione Silver a partire da metà ottobre 2017

- Versione Soft Gold a fine ottobre 2017