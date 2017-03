Bose QuietComfort QC35: la nostra recensione. Parola d'ordine comodità

[HWUVIDEO="2301"]Recensione Bose QuietComfort QC35: comodità e pace in viaggio[/HWUVIDEO]

Quando si parla di cuffie noise cancelling da viaggio, Bose è certamente il primo nome che viene in mente. Per anni quei viaggiatori che durante un volo intercontinentale indossavano un paio di Bose sono stati l'oggetto della nostra più feroce invidia, anche perché spesso li intravedevamo seduti su una comoda poltrona di classe business, nel nostro triste percorso verso il nostro posto in classe turistica (simpatico eufemismo per chiamare quella che meno prosaicamente e più realisticamente appare sul vostro biglietto come 'Economy'). Recentemente le cuffie a cancellazione di rumore sono diventate un oggetto più popolare e accessibile anche al pubblico della classe economica: in generale oggi le vediamo utilizzate dai pendolari su autobus, tram, metropolitane e treni. I vantaggi delle cuffie noise cancelling, soprattutto di quelle di ultima generazione, sono effettivamente molto grandi e anche la carrozza più rumorosa può trasformarsi in una piccola oasi in cui ascoltare la nostra musica preferita, sia per concentrarci al meglio sul lavoro che dobbiamo finire prima di una riunione importante, sia per rilassarci mentre lasciamo che il mezzo pubblico ci porti verso casa.

In questo settore le cuffie Bose restano sempre circondate da un'aura di grande esclusività e siamo andati a vedere se è solo dovuto al nome che portano o se c'è anche sostanza nei padiglioni di queste cuffie. Partiamo dal dire che esistono molti modelli nella gamma Bose, anche se esteticamente molto simili tra loro e distinguibili solo all'occhio più esperto. In generale il posizionamento è quello della fascia medio-alta, attorno ai 300€.

Noi abbiamo deciso di provare le Bose QuietComfort 35 che rappresentano le top di gamma tra le cuffie consumer del marchio di in Framingham in Massachusetts, più in alto troviamo quelle per uso aeronautico, progettate le comunicazioni in cabina di pilotaggio. Hanno tutto quello che serve a un paio di cuffie moderne, infatti associano alle tecnologie ANC la connettività wireless Bluetooth per l'ascolto di musica senza fili. In più per favorire l'accoppiamento coi dispositivi mobili, Bose ha scelto di integrare anche un modulo NFC: basta quindi appoggiare il telefono alle cuffie per effettuare il pairing.

Noise Cancelling, Bluetooth e NFC: cosa chiedere di più?

Bose ha scelto di non sposare le tecnologie Qualcomm AptX Bluetooth: da un lato queste ultime non sono supportate dal mondo iOS, che rappresenta una grossa fetta del pubblico di riferimento di Bose, negli Stati Uniti e a livello mondiale; dall'altro Bose ritiene che il Bluetooth standard sia più che sufficiente per l'ascolto di musica di qualità in modalità wireless. Effettivamente percepire la differenza tra il Bluetooth classico e la versione AptX, contando che spesso queste tecnologie senza fili vengono utilizzate in mobilità, in ambienti non certo ottimi per l'ascolto di musica alla massima qualità: la mancanza è quindi percepibile più sulla scheda tecnica che nell'uso quotidiano. Inoltre il chip Bluetooth ha dimostrato una portata davvero ottima, a differenza di quanto capita con altre cuffie che perdono il segnale anche solo quando si appoggia la mano sul telefono dalle parti dell'antenna. Due episodi. Computer in salotto e ricezione perfetta, senza perdita di pacchetti, in un'altra stanza della casa a diversi metri (lo devo confessare, era il bagno): in mezzo un corridoio e una svolta a sinistra. L'altro: io che passeggio per l'appartamento di Barcellona dove eravamo alloggiati per il MWC17 e il nostro Bruno che mi guarda stupito e fa: 'Ma prendono fin qua??'.

Dal punto di vista della connessione senza fili, le Bose QuietComfort 35 si posizionano al top. Per quanto riguarda la resa audio hanno due comportamenti differenti a seconda dello stato di accensione. Da spente suonano abbastanza 'calde' senza però perdere definizione su alti e bassi: un suono piacevole, per certi versi naturale e rilassante, che però può non piacere del tutto (io ad esempio sono un amante degli alti squillanti e quasi invasivi). Quando le si accende viene attivata nel contempo la funzione Active EQ: l'equalizzatore non è regolabile, ma semplicemente fa quello che deve fare. Riporta le cuffie a una risposta lineare. Bassi e alti emergono in modo più evidente, soprattutto questi ultimi. Il fatto che la funzione di equalizzazione non sia regolabile potrebbe far storcere il naso a qualcuno (come il sottoscritto di primo acchito), ma alla lunga svolge talmente bene il suo lavoro in modo così poco intrusivo che personalmente ho dato pienamente ragione a Bose, adattandosi anche al volume di riproduzione, enfatizzando leggermente i bassi - ad esempio - ai bassi volumi D'altra parte chi meglio del produttore conosce alla perfezione la risposta in frequenze delle proprie cuffie?

Sotto il profilo audio quindi il giudizio è nel complesso ottimo, forse non sono le cuffie con il più ampio spettro di risposta in frequenze, ma svolgono bene il loro lavoro: Le Sony MDR-1000X che abbiamo provato qualche tempo fa forse sono più performanti sotto questo punto di vista, ma comunque l'ascolto con le QC35 è molto piacevole. Discorso simile per le funzioni di Noise Cancelling, che riescono ad abbattere al meglio i rumori esterni, cancellando ronzii di treni e aerei in modo efficace. L'orecchio più attento potrebbe percepire nei momenti in cui non c'è musica in riproduzione un leggero fruscio, ma la sua presenza è praticamente ininfluente. Anche in questo caso non c'è possibilità di regolare il livello di cancellazione del rumore, mentre concorrenti come Sony MDR-1000X permettono gesture per disattivarle alla bisogna (mettendo una mano sul padiglione destro) e profili per reimmettere i rumori della strada o le voci; discorso simile per le Parrot Zik 3. Come accade per l'equalizzatore non regolabile, la mancanza di tali profili non si fa molto sentire nella vita reale e anzi rappresenta una complessità in meno nell'uso: immagino che il pubblico di riferimento di Bose sia quello che si vuole isolare dal mondo e a cui non importa di reimmettere suoni fastidiosi nelle proprie cuffie. Anche perché in realtà l'ascolto musicale ne risente talmente tanto che a quel punto è meglio direttamente togliersi le cuffie.

Attenzione: il jack in entrata è da 2,5mm

Stando alla scheda tecnica le cuffie QuietComfort 35 sono dotate di una batteria ricaricabile agli ioni di litio che consente fino a 20 ore di ascolto in wireless e fino a 40 ore con cavo. Il dato trova conferma nell'uso reale: in più una vocina informa dello stato della batteria a ogni accensione in modalità wireless, per cui si può correre a caricarle prima di rimanere completamente a secco. Una nota negativa, non è possibile utilizzare le cuffie da accese durante la ricarica: appena viene inserito il connettore microUSB le cuffie passano in modalità passiva. Sempre in tema di cavi: quello audio che porta il segnale dal telefonino (o tablet, lettore mp3 oppure ancora computer) da un lato ha il classico jack da 3,5mm, ma all'estremità che entra nelle cuffie integra un connettore da 2,5mm, per cui un cavo jack 3,5mm/3,5mm standard non va bene. Meglio quindi non perderlo.

C'è un fronte in cui le cuffie Bose QuietComfort 35 vincono a mani bassi sulla concorrenza: sono leggere, non stringono pur rimanendo saltamente ancorate alla testa, hanno padiglioni e archetto imbottiti alla perfezione, non si spostano se ci si appoggia da qualche parte (ad esempio al poggiatesta del sedile), non trasmettono rumori o frusci se il cavo viene mosso e striscia sui vestiti e anche se ci si appoggia a superfici vibranti (come la parete dell'aereo) non fanno balzare in piedi per il rumore. L'esperienza con Bose QC35 è quella di indossare le cuffie e dimenticare di averle in testa da tanto sono comode. Dopo averle indossate per qualche ora si capisce perché tutti le hanno in business class. Il rovescio della medaglia, soprattutto nella versione in livrea argento, è che i materiali che contribuiscono alla loro leggerezza hanno un aspetto un po' "cheap", in particolare i tasti. Credevo che quelle viste al mercato del falso di Shenzhen fossero delle brutte copie: invece anche le originali sono proprio fatte così. Parafrasando quello che dice mio suocero della automobili ('una volta che ci sei seduto dentro non ti importa nulla se fuori la macchina è bella o meno'): una volta che le si ha indosso non ci si cura più dell'aspetto e quella sensazione di plastica sotto le dita agendo sui comandi di volume e tracce passa in secondo piano rispetto alla comodità di queste Bose QC35. Inoltre i cuscinetti sono intercambiabili: in caso si rovinassero o dovessero sporcarsi è possibile acquistarne un nuovo paio e rinnovare le proprie cuffie. In conclusione: la fama di Bose sulle cuffie Noise Cancelling è tutta meritata e questa nuova versione Bluetooth la mantiene al meglio anche aggiornandosi alle mutate esigenze della nuova clientela mobile.