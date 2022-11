Samsung: in arrivo il cloud gaming anche sulla gamma TV 2021

Sebbene Google abbia deciso di mettere fine al suo progetto Google Stadia, il tema del cloud gaming su TV resta molto caldo. Abbiamo visto come Microsoft sia al lavoro su una chiavetta da collegare al televisore - Microsoft Keystone-, sebbene al momento il problema sia quello del prezzo finale d'acquisto per l'utente.

Una strada è quella delle app integrate nel sistema operativo del televisore e diversi produttori si sono mossi in tale direzione negli ultimi tempi. Tra essi Samsung, che ha lanciato negli scorsi mesi il suo Gaming Hub e aveva portato sulla sua piattaforma l'app Xbox per giocare sulla piattaforma Microsoft, oltre a quella NVIDIA GeForce Now sulla sua gamma TV 2022. In entrambi i casi per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento sulle piattaforme, nello specifico Xbox Game Pass Ultimate e GeForce Now RTX 3080.

Ora arriva una buona notizia anche per chi ha acquistato un televisore Samsung l'anno scorso: il produttore coreano ha, infatti, annunciato che le funzionalità di cloud gaming Xbox e GeForce Now sono in arrivo entro la fine del 2022 anche su alcuni televisori della gamma 2021.

In particolare i prodotti che riceveranno le funzionalità di cloud gaming sono: Samsung QN900B Neo QLED 8K, QN800B Neo QLED 8K, QN95B Neo QLED 4K, QN90B Neo QLED 4K, Q60B QLED.

