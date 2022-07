Con Samsung Gaming Hub, GeForce NOW arriva sui televisori Samsung 2022

Il cloud gaming sta vedendo un successo crescente e il mondo dei TV può rappresentare uno dei maggiori traini per questa tecnologia, soddisfacendo la voglia di videogiochi di grandi e piccini, senza richiedere l'acquisto di una console o di un PC dedicato.

Samsung Gaming Hub con GeForce NOW

Per questo è molto interessante la notizia che vede lo sbarco sui televisori Samsung di GeForce NOW in modo nativo, senza la necessità di passare da dispositivi esterni (NVIDIA Shield TV e simili): il lancio di Samsung Gaming Hub porta il meglio dei giochi dai principali servizi di streaming di giochi come GeForce NOW sulle Smart TV Samsung del 2022. Samsung Gaming Hub è disponibile sui televisori supportati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile, Canada, Francia, Italia, Germania e Spagna. I membri GFN possono quindi giocare in streaming ai loro giochi per PC sull'app GeForce NOW sui TV Samsung, semplicemente connettendo un controller di gioco compatibile.

SHIELD Software Experience Upgrade 9.1

Chi vuole giocare al massimo delle possibilità del cloud gaming, però, deve sempre fare ricorso a NVIDIA Shield TV, dispositivo che ora, grazie al nuovo aggiornamento SHIELD Software Experience Upgrade 9.1 porta l'esperienza di gioco a un livello superiore con supporto 4K HDR e audio 7.1, che al momento non sono accessibili dalle app native per televisori.

Novità interessante dell'aggiornamento è anche la capacità di NVIDIA Shield TV di dare il giusto input al televisore e permettere a esso di attivare automaticamente la modalità a bassa latenza (ALLM - Auto Low Latency Mode), semplificando così la vita ai videogiocatori, non più costretti a entrare in menu e sottomenu per poter trovare le impostazioni per giocare con il ritardo ridotto al minimo.