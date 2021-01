Google Stadia sugli Smart TV di LG a partire dalla seconda metà del 2021

LG e Google hanno annunciato in occasione del CES 2021 una collaborazione per portare il servizio di cloud gaming Google Stadia sugli Smart TV del marchio con webOS. A partire dalla seconda metà del 2021, infatti, questi Smart TV permetteranno di giocare in 4K e con suono 5.1 surround per effetto dell'abbonamento Stadia Pro.

Googla Stadia su Smart TV LG tramite webOS

Stadia permetterà ai proprietari di TV LG di giocare i vari titoli disponibili nel catalogo Stadia come Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin’s Creed: Valhalla e Watch Dogs: Legion, utilizzando soltanto un telecomando Stadia senza aggiunta di hardware o download dei giochi.

LG introdurrà il nuovo servizio nella seconda metà del 2021 sugli Smart TV LG sotto forma di app da scaricare tramite LG Content Store nei paesi in cui Stadia è disponibile. Stadia offre già più di 130 giochi e molti altri sono aggiunti regolarmente. I giochi possono essere acquistati singolarmente oppure gli utenti possono sottoscrivere un’iscrizione a Stadia Pro, che include sconti esclusivi e una risoluzione fino a 4K, che gli permette di accedere gratuitamente a nuovi giochi ogni mese.

LG è stata la prima azienda a lanciare i TV OLED HDR con capacità 4K nel 2015 e i contenuti sugli LG OLED TV – sia streaming che esterni – beneficiano del rapido tempo di risposta del display di 1ms, con un input lag estremamente basso. Allo scorso CES, inoltre, LG aveva annunciato i primi TV con supporto G-Sync.

Nel corso del CES 2021 ha presentato anche LG Rollable, uno smartphone capace di arrotolarsi, e nuovi pannelli OLED fino a 88 pollici. Per gli altri dettagli sulla presenza di LG al CES visitate il booth virtuale LG.

