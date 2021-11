È cloud gaming anche per Samsung: arriva la piattaforma dedicata ai TV

Samsung ha appena annunciato la sua Cloud Game Platform, una piattaforma di cloud gaming espressamente dedicata ai televisori con sistema operativo Tizen. Cloud Game Platform, il cui nome sembrerebbe momentaneo, non richiede dunque un PC o una console per funzionare. Con caratteristiche simili ai vari GeForce Now, Google Stadia, PlayStation Now e xCloud, sarà mirata ai televisori Tizen, mentre nessuno dei servizi citati è in grado di funzionare su questi ultimi.

Cloud Game Platform: da Samsung in cloud gaming per i TV

Secondo i comunicati dell'azienda coreana in occasione della Samsung Developer Conference 2021 (di seguito il keynote completo), sono stati venduti 200 milioni di televisori con sistema operativo Tizen in tutto il mondo. Una cifra che giustifica l'investimento per una piattaforma dedicata.

Il cloud gaming è in rampa di lancio e sempre più compagnie stanno mettendo a punto tecnologie in tal senso. Non solo consente di giocare con grafica particolareggiata anche su dispositivi privi di hardware adatto, ma annulla i tempi di attesa legati al download e all'installazione dei giochi, rendendo questi ultimi immediatamente disponibili come se fossero dei film o come i contenuti di un servizio di streaming come Netflix.

Nel 2012 Samsung aveva già avviato un progetto per portare il cloud gaming sui suoi TV. Lo aveva fatto in collaborazione con Gaikai ma, in seguito all'acquisizione di quest'ultima da parte di Sony per alimentare il servizio PlayStation Now, i piani di Samsung si interruppero. Adesso, annuncia una nuova strada per il cloud gaming, coinvolgendo i suoi partner nello sviluppo per realizzare delle esperienze di gioco ottimizzate per la nuova piattaforma.

"Per offrire una scelta più ampia sugli Smart TV Samsung, stiamo sviluppando una nuova piattaforma di giochi cloud. Ciò significa che presto potrete divertirvi con i giochi senza acquistare hardware di fascia alta e gli sviluppatori potranno facilmente sfruttare l'esperienza senza soluzione di continuità e coinvolgente di Samsung Smart TV. Tutto questo è possibile con gli Smart TV Samsung basati su Tizen", ha affermato Yongjae Kim, SVP di Visual Display Software R&D, Samsung.