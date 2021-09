AUO presenta un pannello TV 4K da 85 pollici con refresh rate di 240Hz

AU Optronics, nota anche come AUO, è un'azienda che non molti conoscono, ma che produce pannelli TV per molti dei marchi di primo piano (tra cui Sony e Samsung): la novità presentata dalla compagnia cinese, quindi, può essere molto più interessante rispetto a quanto si potrebbe pensare.

Parliamo di un pannello TV LCD 4K da 85 pollici caratterizzato da un refresh rate di 240 Hz, naturalmente con supporto alla tecnologia VRR (variable refresh rate). Non solo velocità per questo pannello, ma anche ottima resa cromatica, con una copertura del 96% dello spazio colore DCI-P3 e la capacità di riprodurre contenuti HDR. Secondo le informazioni riportate da DisplaySpecifications.com, il produttore cinese ha sfruttato una tecnologia anti-riflesso per ridurre effetti come il glare.

Il pannello ha vinto anche premio 2021 Ministry of Science and Technology Central Science Park Fine Manufacturer Innovation Product Award. Al momento non è noto se, quando e quale produttore di TV sia interessato all'utilizzo di questo pannello, che probabilmente andrà ad equipaggiare televisori top di gamma con spiccate caratteristiche gaming, naturalmente corredati di porte HDMI 2.1.

