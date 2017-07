Xiaomi HelloEar Arc: ecco i nuovi auricolari personalizzabili a meno di 40

Xiaomi è ormai conosciuta non solo per la realizzazione dei propri smartphone dall'alto contenuto tecnico e dal basso prezzo di vendita ma anche per accessori di ogni genere. In tal senso sono ormai famosi gli auricolari realizzati dall'azienda che seppur con una qualità audio invidiabile da molti vengono venduti sempre ad un prezzo quanto mai basso. Proprio in tal senso eco arrivare le nuove HelloEar Arc, un nuovo paio di auricolari, che posseggono la particolarità di avere un ottimo confort sulle orecchie grazie ad una completa personalizzazione nella forma degli stessi.

A livello tecnico le nuove HelloEar Arc posseggono un corpo realizzato completamente in kevlar e alluminio sintomo che in Xiaomi non si è badato a spese per quanto concerne i materiali comportando chiaramente una resistenza ottimale. Connessione classica con un cavo lungo 1,2 metri terminante con il jack da 3.5mm oltre alla presenza di un microfono di alta qualità e tre pulsanti fisici per il volume e per rispondere alle chiamate.

Le nuove cuffie Xiaomi posseggono poi a livello di specifiche tecniche un'impedenza pari a 25 ohm ed una sensibilità che può raggiungere i 106.5 db con una relativa potenza di 3 mW. Per quanto concerne invece l'intervallo di frequenze parliamo di cuffie che variano tra i 20 Hertz e i 20 kiloHertz. Ma è palese che oltre alle specifiche tecniche le nuove HelloEar Arc posseggono una caratteristica che nessun altro produttore permette a questo prezzo. Gli utenti interessati all'acquisto dovranno inviare all'azienda una foto dei propri padiglioni auricolari in modo tale da permettere alla stessa di produrre i supporti in silicone personalizzati proprio in base alle caratteristiche delle proprie orecchie. Un plus non indifferente che permetterà agli utenti di ottenere cuffie "a misura".

Le nuove Xiaomi HelloEar Arc sono già disponibile in preordine per il mercato cinese al prezzo di 299 yuan che risultano pari a circa 38€. Le prime spedizioni dovrebbero arrivare entro la fine di agosto e chissà che in qualche modo non si possano acquistare anche dal nostro paese magari tramite i canonici store di importazione.