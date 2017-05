Sony A1 OLED: eccoli dal vivo anche in Italia

Il nuovo contatto con i televisori Sony A1 OLED conferma le impressioni che avevamo avuto al lancio al CES di Las Vegas: siamo di fronte ad apparecchi in grado di tornare a riportare Sony ai vertici della categoria TV, come quando i suoi Black Trinitron erano l'oggetto del desiderio di molti. Questo nuovi televisori 4K HDR uniscono un pannello OLED al nuovo processore d'immagine X1 Extreme, abilitando il controllo dinamico dell'immagine in tempo reale e permettendo a Sony l'applicazione di diverse tecnologie di miglioramento dell'immagine.

[HWUVIDEO="2333"]Sony A1 OLED: eccolo dal vivo anche in Italia[/HWUVIDEO]

Questi TV si caratterizzano la tecnologia Acoustic Surface di cui i nuovi televisori: il suono viene emesso dall’intera superficie dello schermo grazie due coppie di attuatori poste sul retro del pannello a contatto diretto con il vetro. Essendo il pannello a vibrare (e non il cono di un altoparlante posizionato lateralmente o sotto esso) si ha maggiormente la sensazione che il suono arrivi direttamente dalle immagini. La resa è molto buona e anche la gestione stereo è ottima, con il suono che sembra viaggiare da un lato all'altro dell'immagine in modo molto naturale. Il pannello si occupa di generare i suoi alti e medi, mentre per i bassi Sony ha scelto di collocare un subwoofer all'interno della staffa posteriore. Il sistema funziona anche quando il televisore è appeso al muro: anzi la TV riesce a capire in che configurazione si trova e a ottimizzare il comportamento del subwoofer di conseguenza.

I nuovi TV OLED Sony sono già disponibili sul mercato italiano nelle diagonali da 55" e 65", rispettivamente ai prezzi di listino di €3.999,00 IVA inclusa e €5.499,00 IVA inclusa.