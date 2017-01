Sony BRAVIA OLED: eccoli dal vivo al CES di Las Vegas. Grande qualità d'immagine e audio

Si tratta di una delle notizie forti del CES 2017: anche Sony ha deciso di sposare la tecnologia OLED per i suoi televisori e ha messo in mostra a Las Vegas i nuovi BRAVIA OLED. Questo nuovi televisori 4K HDR uniscono un panello OLED al nuovo processore d'immagine X1 Extreme, abilitando il controllo dinamico dell'immagine in tempo reale e permettendo a Sony l'applicazione di diverse tecnologie di miglioramento dell'immagine. Sony ha messo in mostra le sue tecnologie con delle dimostrazioni 'private' per i giornalisti, mettendo a confronto il proprio OLED con quelli della concorrenza (in particolare con quello del produttore che i pannelli OLED li produce). Il lavoro del nuovo processore, unito alle possibilità offerte dai pannelli OLED (neri puri, colori brillanti, contrasto dinamico molto elevato) ha lasciato tutti impressionati sotto il punto di vista qualitativo: anche la riproduzione dei contenuti HDR, che a volte sugli OLED risulta troppo 'pompata' e poco naturale, ha convinto buona parte dell'audience.

Molto interessante dal vivo è stata la tecnologia Acoustic Surface: l’audio viene emesso direttamente dall’intera superficie dello schermo, che viene fatto vibrare da due coppie di attuatori poste sul retro del pannello a contatto con il vetro. Essendo il pannello a vibrare (e non il cono di uno speaker posto lateralmente o in basso) si ha maggiormente la sensazione che il suono arrivi direttamente dalle immagini, con un'esperienza di visione più coinvolgente rispetto a quella dei classici altoparlanti laterali o posteriori e a quella offerta da buona parte delle soundbar. Discorso diverso per le soundbar dotate di tecnologia Dolby Atmos, che abbiamo potuto testare proprio qui a Las Vegas e che offrono un'esperienza audio superiore e una spazialità del suono maggiore.

Il retro del televisore: la griglia sullo stand nasconde il subwoofer la fascia sul pannello gli attuatori>

Per evitare problemi di risonanza alle frequenze più basse, che avrebbero potuto far vibrare il pannello in modo percettibile andando a sfocare l'immagine, Sony ha usato il 'trucco' di integrare nello stand posteriore un subwoofer, a cui è deputata la riproduzione dei bassi. Quest'ultimo è studiato per funzionare bene anche quando il televisore è appeso al muro. Nel complesso l'esperienza di visione dei nuovi BRAVIA OLED è risultata molto soddisfacente e la carta giocata da Sony è certamente quella giusta per tornare a scalare posizioni nel settore dei televisori di alta gamma.