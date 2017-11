OLED o LED? Sfruttiamo due TV Sony in redazione per parlare delle differenze

Dopo il lungo regno del tubo catodico, negli ultimi anni le tecnologie legate al mondo dei televisori si sono moltiplicate. Alcune hanno avuto grandi picchi di ascesa, hanno conquistato il cuore degli appassionati, ma poi sono finite presto in pensione (come la tecnologia al plasma), altre sono partite un po' in sordina, magari con l'etichetta di scarsa qualità, ma nelle loro versioni evolute perdurano - in questo caso ci riferiamo ai cristalli liquidi LCD.

Al momento il mercato è dominato in gran parte dalle più recenti incarnazioni degli LCD, i TV LED, che uniscono alla tecnologia dei cristalli liquidi la retroilluminazione a LED, molto più efficace ed efficiente rispetto alle vecchie lampade. A livello più generale, il mercato è diviso in tre grosse categorie. Come dicevamo la più popolata è quella dei TV LED. Poi troviamo le tecnologie al momento riservate ai top di gamma: da un lato i nanomateriali applicati ai pannelli LED, dall'altro i pannelli attivi a matrice OLED, acronimo di Organic Light Emitting Diodes.

Nella prima delle due categorie rientrano i prodotti Quantum Dot di Samsung, Nano Cell di LG e Triluminous di Sony (oltre ad altri prodotti del resto della truppa dei marchi); nella seconda la tecnologia è unica e al momento vede un produttore principale a livello globale: LG, che fornisce i suoi pannelli, oltre che le sue catene di montaggio, a marchi come Panasonic e Sony.

Non è solo il pannello a fare un televisore, però. Parte fondamentale è il processore d'immagine, che si occupa del lavoro di trasformare i segnali (ormai praticamente tutti digitali) in segnali elettrici con cui pilotare i pixel che formano il pannello.

Siamo riusciti a avere in redazione in contemporanea due televisori Sony accomunati dallo stesso processore, ma diversificati per quanto concerne il pannello: da un lato il modello KD-55XE9305 da 55", dall'altro il top di gamma A1 OLED KD-65A1 da 65". L'occasione è quindi utile sia per parlare dei due televisori, sia per fare un comparativa tra le due tecnologie. Partiamo da un dato, che una volta diversificava molto i TV - pensiamo solo ai plasma -: il consumo. Con rispettivamente 135W e 137W di consumo i due televisori praticamente si equivalgono, facendo quindi ricadere i motivi di scelta sul tutto il resto delle caratteristiche.

Come dicevamo, li accomuna anche il processore 4K HDR Processor X1 Extreme, uno dei punti su cui Sony vuole distinguersi dalla concorrenza e far valere la sua pluriennale esperienza nel mondo dei televisori. Il processore ha dimostrato di lavorare molto bene sia nel caso del pannello OLED di A1 sia nel caso del TV LED, che in questo caso è del tipo con tecnologia Triluminous che opera a livello nanometrico per migliorare lo spettro luminoso emesso dalle lampade LED e ottenere colori più puri. Entrambi hanno Chromecast integrato per l'uso semplice come display esterno per cellulari e tablet, offrono connettività ethernet e Wi-Fi e basano l'esperienza Smart TV su Android TV.

Molto diversa invece la gestione dell'audio: KD-55XE9305 adotta una classica soluzione con altoparlanti integrati (tre driver per lato) mentre A1 OLED ha portato al debutto la nuova tecnologia Acoustic Surface, in cui è il pannello stesso a vibrare e a emettere i suoni. Grazie a due attuatori posti sul retro del vetro il pannello emette in modalità stereo i suoni vibrando esso stesso: il suono sembra così provenire dal cuore dell'immagine. Per quanto riguarda le frequenze più basse, che potrebbero portare a vibrazioni visibili sul pannello, queste sono affidate al subwoofer integrato nel supporto posteriore, in grado di funzionare in modo differente se il televisore è montato al muro o appoggiato su una superficie con supporto aperto.

Nel nostro video vi raccontiamo in dettaglio le caratteristiche dei due televisori e le differenze che li separano:

[HWUVIDEO="2443"]OLED o LED? Parliamo delle differenze con due TV Sony[/HWUVIDEO]