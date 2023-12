The Last of Us è la serie TV più piratata del 2023. Seguono The Mandalorian e Loki

Come da tradizione, anche nel 2023 la redazione di TorrentFreak ha analizzato il panorama dei download illegali per decretare lo show televisivo 'più piratato' dell'anno. Dopo anni di indiscusso dominio, Il Trono di Spade (Game of Thrones) ha ceduto la corona alle produzioni Disney+, come Wandavision nel 2020 e The Mandalorian nel 2021.

Lo scorso anno la HBO è tornata alla ribalta con House of the Dragon, show spin-off del già menzionato kolossal fantasy e, al termine dell'anno corrente, resta in cima alla classifica stilata da TorrentFreak. Il merito è di The Last of Us, serie ispirata all'omonimo videogioco di successo sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation. Un prodotto che ha conquistato critica, pubblico e, a quanto pare, anche i pirati del web.

The Last of Us: record di download su BitTorrent nel 2023

Nel suo report, TorrentFreak parla del successo della serie TV di The Last of Us in relazione al numero di download effettuati illegalmente nel corso del 2023.

Per essere più precisi, l'analisi in questione è basata sui dati di traffico di BitTorrent, che, come viene sottolineato nell'articolo, rappresenta solo una piccola porzione dell'intero panorama della pirateria - oggi, la maggior parte degli utenti utilizza siti e servizi di streaming.

The Last of Us è l'unica produzione HBO a presenziare nella Top 10 di TorrentFreak. Le altre posizioni sono occupate, in primis, dalle serie prodotte da Disney e distribuite sulla sua popolare piattaforma di streaming. The Mandalorian e Loki sono le più popolari e conquistano rispettivamente la seconda e terza posizione della classifica. Seguono altri due show disponibili in esclusiva su Disney+, ovvero Ahsoka (4° posto) e Secret Invasion (5° posto). Anche Apple è stata protagonista grazie al successo del drama sci-fi Silo e di Monarch: Legacy of Monsters, seconda produzione televisiva del MonsterVerse - dopo Skull Island (Netflix, 2023).

Nell'analisi di The Last of Us pubblicata su Hardware Upgrade, il nostro Rosario descriveva "una serie televisiva appassionante nella misura in cui rispetta pienamente l'opera da cui è stata tratta". La trasposizione di HBO è "apprezzabile per la tensione che riesce a trasmettere allo spettatore, in un contesto da thriller psicologico" e, con la riproduzione fedele dei Clicker e non solo, raggiunge livelli qualitativi elevati anche sul fronte degli effetti visivi e delle scenografie.

"[...] Lo scenario post-apocalittico riprodotto nella serie è molto simile a quanto visto nel videogioco. Proprio la somiglianza visiva agli scenari di gioco è, probabilmente, l'aspetto più riuscito della produzione HBO. I temi che hanno reso così popolare The Last of Us, in definitiva, tornano con rinnovata efficacia, anche se la serie non va molto oltre la riproposizione della storia del primo gioco. Che rimane ancora oggi uno dei migliori videogiochi di sempre, insuperato anche dalla sua stessa serie TV", concludeva Rosario nel suo resoconto.