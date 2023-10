Steam Link non più presente sui TV Samsung: stop allo streaming da PC a TV

Nel 2017, Samsung e Valve annunciavano una partnership per annunciare la disponibilità di Steam Link sui televisori della casa coreana. Questa app permette di fare lo streaming dei giochi Steam elaborati dal PC verso i televisori e altri dispositivi senza hardware adeguato, e di giocare con un gamepad.

I proprietari di televisori Samsung hanno iniziato a visualizzare un messaggio che li avvisa che l'app per lo streaming dei giochi di Steam non sarà più disponibile sui televisori di Samsung a partire dal 30 novembre, come segnalano alcuni utenti su Reddit.

La rimozione di Steam Link riguarda i televisori Samsung di tutte le generazioni. L'app Steam Link, del resto, continua a essere disponibile su Apple TV con sistema operativo tvOS e sui dispositivi basati su Android TV e Google TV tra cui Chromecast e NVIDIA Shield.

Non è chiaro se la rimozione dell'app sia dovuta alla fine del contratto di collaborazione tra le due aziende o per altri motivi. I TV della casa coreana offrono, comunque, molti altri servizi di gioco: non solo GeForce NOW e Shadow, ma anche l'app Xbox, la quale non solo permette di accedere ai titoli del catalogo Xbox Game Pass ma anche al servizio di cloud streaming integrato nell'app.