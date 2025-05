Samsung annuncia la compatibilità con NVIDIA G-SYNC per la gamma di TV OLED 2025

Samsung ha annunciato l’introduzione della compatibilità con NVIDIA G-SYNC nella nuova gamma di TV OLED 2025, una scelta che rafforza il posizionamento del marchio nel segmento gaming grazie a funzionalità pensate per ridurre latenza, tearing e stuttering durante il gioco. Il posizionamento gaming dei TV è sempre più una realtà degli ultimi anni e i diversi produttori da un lato vogliono attirare i possessori di console e dall'altro provare a sostituire qualche monitor coi propri televisori, puntando a un utilizzo ibrido che possa soddisfare pienamente in ambito videoludico.

Samsung: compatibilità con NVIDIA G-SYNC nella nuova gamma di TV OLED 2025

La tecnologia G-SYNC permette la sincronizzazione tra il refresh rate del televisore e il frame rate della GPU, contribuendo a un’esperienza visiva più stabile e fluida. Questa funzionalità è affiancata dalla tecnologia Motion Xcelerator, che supporta frequenze di aggiornamento fino a 165 Hz, ottimizzando la resa delle sequenze dinamiche nei videogiochi a elevata intensità visiva.

Accanto a G-SYNC, i modelli OLED 2025 offrono anche il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro, assicurando una compatibilità estesa con schede grafiche diverse e garantendo una sincronizzazione adattiva delle immagini con un'ampia gamma di dispositivi, console incluse. Altre caratteristiche orientate al gaming includono Auto Low Latency Mode (ALLM), pensata per ridurre il tempo di risposta, e Samsung Gaming Hub, l’interfaccia che integra in un’unica piattaforma l’accesso ai giochi da console e cloud, tra cui Xbox e NVIDIA GeForce NOW.

Un’ulteriore novità della gamma è rappresentata da AI Auto Game Mode, una modalità che regola automaticamente le impostazioni audio e video in base al genere videoludico e alla scena visualizzata, eliminando la necessità di interventi manuali. Il sistema è completato dalla Game Bar, un’interfaccia a scomparsa che consente l’accesso rapido alle opzioni principali senza interrompere il gioco.

Pur progettati per rispondere alle esigenze del mondo gaming, i nuovi OLED mantengono una vocazione multimediale più ampia, con funzionalità come AI Upscaling, pannelli anti-riflesso Glare Free e integrazione con la piattaforma SmartThings per la gestione della smart home.

Il supporto G-SYNC sarà disponibile inizialmente sul modello di punta S95F e progressivamente esteso ad altri dispositivi della linea OLED 2025.