LG OLED diventa sponsor ufficiale di un'importante organizzazione esport italiana

LG OLED diventa sponsor ufficiale di Exeed, una delle principali organizzazioni di esport in Italia. La partnership partirà con la live ask2Exeed, il periodico appuntamento di Exeed su Twitch durante il quale rivolgere domande e chiedere curiosità al team.

La partnership rappresenta una conferma dell’impegno di LG OLED nel mondo del gaming. Supportando il team di Exeed, infatti, LG vuole valorizzare il talento dei pro-player che compongono il roster di più di 30 giovani fra videogiocatrici e videogiocatori, che ha ottenuto ottimi risultati nelle competizioni professionistiche dei titoli più amati, come Fortnite, FIFA, Rocket League, NBA2K, Call of Duty.

Il team Exeed è oggi al primo posto per visibilità e fanbase in Italia e ha raggiunto la top 5 dei canali Twitch per lo stream di gameplay Fortnite in Europa. Molti sono inoltre i successi raggiunti dai singoli videogiocatori, come Hollywood285, Top Content Creator che nel 2021 è diventato 3° canale Twitch al mondo per gameplay di FIFA, e Rekins, punto di riferimento per la fanbase di Fortnite in Italia.

Quanto ai TV LG OLED, questi offrono numerose caratteristiche per migliorare l'esperienza di gioco, tra cui il tempo di risposta di 1ms, un input lag basso, il supporto HDMI 2.1 con tutte le principali tecnologie di refresh variabile (VRR, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync) e l’Auto Low Latency Mode (ALLM). Un’esperienza personalizzabile nel minimo dettaglio in base al tipo di gioco, grazie alle nuove funzioni Game Optimizer e Game Dashboard.