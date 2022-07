LG OLED C2 OLED evo 55 pollici: ecco tutte le funzioni dedicate al gaming

LG è stato uno dei primi marchi a spingere molto sull'ambito gaming per i suoi televisori, in particolare quelli basati su tecnologia OLED, integrando, fin dal 2019 la compatibilità G-Sync, oltre al supporto al VRR (Variable Refresh Rate) e aggiungendo poi anche la tecnologia AMD FreeSync.

In questi due anni il supporto per i videogiocatori si è ulteriormente affinato e l'arrivo in redazione di un televisore LG OLED C2 da 55 pollici ci ha permesso di tastarlo con mano. Chi ci legge assiduamente ricorderà il nostro primo contatto con la nuova gamma LG TV 2022, in cui abbiamo 'preso le misure' ad alcuni dei pezzi più interessanti della famiglia, tra cui proprio la serie OLED evo C2.

Tutta la nuova gamma di TV OLED offre diverse caratteristiche pensate per adattare al meglio l'uso del televisore in ambito gaming e questo LG OLED C2 OLED evo da 55 pollici ci ha permesso di testarle con mano. Nei prossimi paragrafi le affrontiamo una per una, spiegando in dettaglio di cosa si tratta e vedendo come si comporta nella pratica il televisore quando messo alla prova nell'ambito videoludico. Ecco diversi i punti chiave in cui si articolano le attenzioni di LG verso il pubblico dei videogiocatori.

4 porte HDMI 2.1

Le porte HDMI 2.1 sono la base per poter sfruttare al meglio le potenzialità delle moderne console. LG C2 offre 4 porte HDMI 2.1 tutte con supporto alla massima banda a 48Gbps, una offre anche il supporto eARC per la connessione di soundbar e sistemi audio, con la possibilità di sfruttare i formati audio posizionali come il Dolby Atmos.

Avendo 4 porte a disposizione, l'utente ha vita facile e può connettere più dispositivi da sfruttare alla massima potenza, senza effettuare di volta in volta il cambio di porta (come avviene ad esempio in quegli apparecchi che offrono il supporto alla massima banda solo su una delle porte a disposizione). Questa caratteristica evita tutti quei problemi che emergono quando le porte HDMI hanno caratteristiche diverse, con l'utente medio non sempre ben conscio delle differenze e delle limitazioni. Nel caso del supporto eARC la porta da utilizzare è una, ma l'indicazione è chiara.

ALLM: Auto Low Latency Mode

La semplicità è certamente una delle caratteristiche più apprezzate e nessuno vuole ogni volta smanettare nel menu del televisore per ottenere le prestazioni migliori. Così come è possibile dire al televisore di passare automaticamente in modalità Filmmaker Mode in presenza dei contenuti cinematografici con l'apposita etichetta, il TV è in grado di rilevare automaticamente quando è connesso a una sorgente come una console e attivare un profilo di utilizzo a bassa latenza, fondamentale per poter giocare senza ritardi tra i comandi alla console e l'azione sullo schermo.

Input Lag Ridotto

L'input lag misurato in modalità Game Optimizer è già molto basso, sotto i 10 millisecondi, ma dalle impostazioni accessibili dalla Game Dashboard è possibile attivare un'ulteriore ottimizzazione, che fa scendere il valore a pochissimi millisecondi. L'ottimizzazione è utile per i contenuti a 60 Hz, mentre per quelli a 120 Hz il TV funziona già alla minima latenza. In pratica il televisore duplica ogni frame, forzando il pannello a funzionare a 120 Hz (anche in presenza di flusso video a 60 Hz) e minimizzando così l'input lag.

Tempo di risposta del pannello 0,1ms GtG

Il pannello OLED è intrinsecamente veloce: essendo i pixel auto illuminanti, semplicemente vengono accesi e spenti quelli necessari per l'immagine, con risposta praticamente istantanea. Al contrario nei pannelli LCD è fondamentale il tempo di risposta dei filtri a cristalli liquidi. LG dichiara per il suo OLED evo un tempo di di risposta Gray to Gray di 0,1 millisecondi.

Supporto VRR, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync

Il supporto alle tecnologie a refresh rate variabile, come VRR, AMD FreeSync Premium e compatibilità Nvidia G-Sync permette un'esperienza di gioco priva di tearing e stuttering. In pratica televisore e console (o PC) sono in grado di 'parlarsi' e sincronizzarsi in modo che l'output della sorgente possa adeguarsi alle capacità del pannello ed evitare l'apparizione di immagini spezzate o il salto di frame, tipici invece delle situazioni in cui TV e sorgente sono fuori sincro.

Inoltre, l'attivazione del profilo HGiG (HDR Gaming Interest Group) permette a console e TV di dialogare anche in merito alle capacità del pannello in termini di riproduzione dei colori e di picco di luminanza: in questo modo i frame vengono generati dal motore grafico del gioco tenendo conto di questi dati, evitando, ad esempio, immagini bruciate sulle alte luci e troppo scure nelle ombre, nel contempo rispettando le intenzioni creative dello sviluppatore.

Supporto 4K 120 Hz, anche Dolby Vision for Gaming

La presenza delle porte HDMI 2.1 a 48 Gbps e la velocità del pannello permettono di visualizzare alla massima frequenza di refresh i contenuti 4K 120 Hz generati dalle console di ultima generazione, con la possibilità di sfruttare anche il formato HDR a metadati dinamici Dolby Vision for Gaming.

Giochi come Halo Infinite, DiRT 5 e Gears 5 ci hanno permesso di toccare con mano la differenza in termini di fluidità percepita giocando a 120 fps invece dei canonici 60 fps e di apprezzare la qualità d'immagine del formato 4K HDR Dolby Vision for Gaming. In particolare, DiRT 5 e Microsoft Flight Simulator offrono un supporto di HDR di grande qualità, dove nel primo apprezziamo le differenze di contrasto nel passaggio tra zone particolarmente buie e aree aperte, mentre nel simulatore di volo l'HDR rende i colori più fedeli e i paesaggi più realistici.

Pannello di controllo 'Game Optimizer' e ‘Game Dashboard’ in sovraimpressione

I videogiocatori sanno bene come una buona interfaccia possa fare la differenza. Il pannello di controllo 'Game Optimizer' e la ‘Game Dashboard’ in sovraimpressione fanno sicuramente parte dell'ottimizzazione gaming dei TV LG: una volta per regolare le diverse impostazioni e ottimizzarle per l'utilizzo videoludico era necessario lasciare il gioco, entrare nel menu del televisore e spulciare in diversi pannelli.

Ora, premendo il tasto delle impostazioni sul telecomando richiama in sovraimpressione la Game Dashboard, che permette di verificare le impostazioni gaming attuali e di cambiare quelle principali. Da qui, per un settaggio più approfondito, si può accedere al Game Optimizer, che è visualizzabile sempre in sovraimpressione, senza lasciare il gioco e con la possibilità di vedere in diretta le eventuali modifiche, ad esempio quelle dedicate alla regolazione di ombre e luci o al cambio di profilo d'immagine, di cui parliamo nel prossimo paragrafo.

Regolazioni del nero e delle alte luci

Il pannello offre alcuni set di impostazioni preimpostate e ottimizzate per alcune categorie di gioco (FPS, RTS, Sport), ma ognuna resta personalizzabile. Molto utili sono le regolazioni del livello del nero e dei dettagli nelle ombre, assieme alla possibilità di sfruttare la funzionalità OLED Motion, per rendere più fluida l'esperienza, con l'inserimento del black frame ed evitare le scie.

GeForce NOW / Google Stadia

Il cloud gaming sta guadagnando consensi e i TV LG offrono la possibilità di giocare direttamente in rete con le app GeForce NOW e Google Stadia, semplicemente scaricando l'app sul webOS e collegando un controller compatibile. L'esperienza di gioco è molto interessante e in presenza di una buona rete divertente e appagante. Naturalmente, rispetto al gioco diretto su console, i formati alla massima risoluzione e frame rate e l'HDR dipendono dalle scelte della piattaforma.

Qualità d'immagine impeccabile anche nei giochi

Il profilo Game Optimizer di default (sopra) e quello calibrato (sotto)

Spesso l'attivazione dei profili gaming disattiva ogni tipo di controllo sull'immagine, ci ha stupito positivamente invece questo LG C2 per la possibilità di sfruttare un profilo calibrato anche il profilo Game Optimizer attivato. Anche con il profilo attivato è infatti possibile accedere ai pannelli di regolazione del bilanciamento del bianco e di regolazione dei colori, sfruttando così l'eventuale calibrazione. In modalità Game Optimizer, poi, il TV offre una seconda opzione di riduzione delle luce blu, con un profilo meno aggressivo dal punto di vista dello spostamento del punto di bianco verso tonalità calde.

Conclusioni

Come abbiamo visto in ambito gaming questo LG C2 OLED evo 55 pollici si muove benissimo, e si candida come schermo per videogiocatori, soprattutto da console. In ambito PC non vediamo l'ora di mettere le mani sulla versione da 42 pollici, che invece può giocare benissimo le sue carte anche come monitor da scrivania.

Stiamo lavorando alla recensione completa di questo LG OLED C2 da 55 pollici, in cui vi proporremo tutte le misure dei diversi profili e le possibilità di calibrazione. Vi anticipiamo che i risultati preliminari sono molto interessanti a tutto campo.