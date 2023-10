Film Sony Pictures in esclusiva su PS4 e PS5 con Sony Pictures Core

Una delle strategie di Sony è certamente quella di cercare di fare sistema e creare circoli virtuosi tra tutte le sue diverse divisioni. Abbiamo visto come negli anni più recenti gli smartphone Sony Xperia hanno cercato di diventare i compagni perfetti per le fotocamere Sony Alpha, con funzioni esclusive.

Il binomio più facile da immaginare è però certamente quello che lega i televisori del colosso giapponese con le console di gioco PlayStation, ma ora Sony aggiunge un ulteriore ingrediente alla ricetta e unisce all'accoppiata anche i contenuti di Sony Pictures. Sony aveva già legato i propri televisori ai contenuti di Sony Pictures con il lancio di Bravia Core, un servizio di contenuti on demand con streaming ad elevata qualità, pensato per offrire un'alternativa agli amanti del cinema, unendo una qualità da BluRay alla comodità dello streaming.

Bravia Core cambia nome in Sony Pictures Core e sbarca su PlayStation

Ora Sony unisce anche l'altro lato del triangolo e porta Bravia Core - che sarà ribattezzato Sony Pictures Core all’inizio dell’anno prossimo - sulle console Sony PS5 e PS4. In questo modo gli utenti PlayStation potranno godere, con la formula dell'acquisto o del noleggio, di più di duemila film del catalogo Sony Pictures, anche con accesso anticipato esclusivo, ossia sfruttando una finestra in cui i contenuti non sono ancora arrivati sugli altri servizi di fruizione on demand.

Il primo film disponibile con l’accesso anticipato sarà Gran Turismo, già disponibile in Sony Pictures Core negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda e previsto in arrivo presto in altri mercati. Acquistando questo film su Sony Pictures Core, gli utenti riceveranno anche un credito per effettuare un acquisto nel gioco GT7, dove potranno ritrovare le auto mostrate nel film. Il film è disponibile su PS5 e PS4 anche in formato IMAX per offrire un’esperienza visiva elevata, con un’ottima qualità dell’immagine.

Non solo noleggio e acquisto, chi possiede un abbonamento a PlayStation Plus Premium, avrà accesso gratuitamente a un catalogo con più di 100 film tramite l’app di Sony Pictures Core per lo streaming on demand. Il catalogo, che sarà privo di pubblicità e aggiornato periodicamente, offrirà pellicole come Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium, e Resident Evil Damnation.