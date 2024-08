Cuffie da gioco per tutti i gusti con 5 nuovi modelli JBL Quantum

JBL Quantum SURROUND via JBL QuantumEngine

Microfono in linea

Microfono in linea

Comfort

Archetto in tessuto, cuscinetti auricolari in memory foam testurizzati e staccabili avvolti in tessuto



Archetto in tessuto, cuscinetti auricolari in memory foam testurizzati e staccabili avvolti in tessuto

Archetto in tessuto, cuscinetti auricolari in memory foam testurizzati e staccabili avvolti in tessuto

TwistLock