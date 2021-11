Buone notizie per i videogiocatori: Panasonic abilita i contenuti 4K/120Hz su HDMI 2.1 su tutta la gamma 2021

Allo sbarco delle porte HDMI 2.1 nel mondo dei TV 4K non era andato tutto liscio sul fronte della fruizione dei contenuti che mettevano alla frusta la banda della connessione. I vari produttori sono dovuti correre ai ripari per risolvere diversi problemi, in particolare legati ai flussi video 4K/120Hz.

Nella lista anche Panasonic, che aveva promesso all'inizio dell'anno di risolvere il problema entro la fine del 2021. I giapponesi sono stati di parola e un aggiornamento firmware, che riguarda tutti i modelli 2021 con porta HDMI 2.1 (tutti i modelli OLED JZ e serie LED JX940).

L'aggiornamento abilita la tanto agognata compatibilità con la risoluzione 4K piena per le frequenze di aggiornamento Variable Refresh Rate (VRR) e High Frame Rate (HFR). Lo stesso nuovo firmware porta in dote anche il supporto allo standard Dolby Vision VRR fino a 60Hz, una buona notizia per chi utilizza il televisore per giocare con la console Xbox Series X.

Con l'aggiornamento apparirà una nuova voce nel menu del televisore con l'opzione "4K120Hz Bypass Mode” che, una volta attivata, abilita la modalità VRR in 4K bypassando varie elaborazioni dell’immagine (analogamente a quanto avviene con la modalità Pure Direct di Panasonic).