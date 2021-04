Bug 4K120p e 8K/60p degli Home Theater Denon e Marantz: arriva la soluzione (un box esterno)

Molti marchi hanno qualche problema nello sfruttare al massimo le potenzialità messe a disposizione dagli ingressi HDMI 2.1, in particolare con quei flussi video 8K/60p e 4K/120p in uscita dalle console di ultima generazione che mettono alla frusta la banda massima a 48 Gbps messa a disposizione da quel tipo di porta.

Cuore del problema è il chip creato da Panasonic Semiconductor Solutions (ramo d'azienda scorporato l'anno scorso dai giapponesi e ora passato nelle mani della taiwanese Nuvoton Technology) adottato da molti marchi di TV e sistemi AV, portatore di un bug. Le problematiche che si possono riscontrare coi flussi video 8K/60p e 4K/120p vanno dal completo schermo nero allo sfruttamento a mezzo servizio, con contenuti riprodotti, ad esempio, in 4K/60i. Un approfondimento sul tema è presente sulle pagine di AV Magazine al seguente indirizzo "Chip difettoso nei primi decoder HDMI 2.1?".

I primi decoder HT con ingressi HDMI 2.1 apparsi sul mercato hanno mostrato problemi proprio per la presenza a bordo del famigerato chip, con l'impossibilità di far passare dal sistema Home Theater il flusso video, pena vedere comparire la schermata nera nei suddetti casi. La soluzione, in quel caso, era quella di evitare il passaggio dal decoder HT e fare il percorso inverso, andando direttamente al TV con la connessione HDMI 2.1 e poi sfruttando la porta eARC del televisore per inviare la colonna sonora all'amplificatore del sistema Home Theater.

Sound United, proprietaria dei marchi Denon e Marantz, ha annunciato la soluzione al problema, che passa però per l'utilizzo di un adattatore esterno, che dovrà essere inserito tra la sorgente e l'ingresso dell'amplificatore. La buona notizia per i clienti è che il box SPK618 sarà fornito gratuitamente a tutti quelli che hanno già acquistato uno dei prodotti affetti dal bug.

Chi ha acquistato un prodotto affetto dal bug può richiedere l'adattatore contattando il proprio rivenditore.

Per maggiori informazioni: Denon - Marantz