È ancora tempo di Sound Blaster, nel gaming e non solo

Prima di poter fare delle considerazioni su un prodotto come Sound BlasterX AE-5 Plus, bisogna rispondere a una semplice domanda: a cosa serve una scheda audio? E per farlo ho bisogno di fare un ragionamento di largo respiro. A un certo punto abbiamo perso di vista alcuni punti tradizionalmente fermi delle nostre postazioni PC. Ad esempio, passando dalle tastiere meccaniche a quelle a membrana abbiamo perso una parte nel feeling della digitazione. Allo stesso modo passare dalle schede audio discrete a quelle integrate o alle cuffie può aver comportato un'ottimizzazione nei costi e una semplificazione nell'assemblaggio di un computer, ma anche qui si perde qualcosa.

Da un certo punto di vista le cuffie offrono al giocatore tutto quello che gli serve per un'ottima esperienza di gioco: in certi casi le cuffie gaming garantiscono un dettaglio molto alto, ma nella maggior parte dei casi si perde qualcosa in qualità dell'audio per favorire il suono posizionale, che è ciò che è più importante per gli scopi del gamer. Un DAC (Digital Analog Converter) integrato nella cuffia all'interno di un piccolo chip apparentemente assolve a tutte le funzioni di una scheda audio dedicata, insieme a uno stadio di amplificazione. Non è proprio così, e chiunque abbia provato la differenza tra delle cuffie anche con supporto Virtual Surround 7.1 e un impianto reale con 5 o 7 satelliti (ed eventuale subwoofer) collegati a una scheda audio sa di che cosa sto parlando. Semplicemente hai una consapevolezza uditiva differente.

Da un punto di vista di utente audiofilo, la scheda audio diventa indispensabile per l’ascolto di musica attraverso cuffie di alta qualità. Questo succede perché le cuffie con un valore elevato di impedenza, espresso in Ohm, non possono essere sfruttate al massimo del loro potenziale sonoro con una scheda audio integrata, perché si limiteranno a un volume più basso e si riscontrerà una sensibile differenza in termini di risposta in frequenza.

Quasi tutte le schede audio interne al PC, infatti, sono poco performanti perché congegnate per svolgere il "compitino": il suono è accettabile solo per ascoltare la musica a qualità non da audiofili e per vedere i film, ma tutti i limiti emergono quando si utilizzano cuffie molto sensibili e/o di elevata qualità che espongono limitazioni alla gamma dinamica, fruscii e scarsa potenza emessa. La scheda audio dedicata, inoltre, in molti casi offre un suono pulito privo di fruscii: anche questo è un fattore che spesso si tende a sottovalutare, ma è purtroppo spesso ricorrente con le configurazioni ordinarie. Una scheda dedicata è poi dotata di circuiteria interna non solo per la gestione di un output sonoro pulito ma anche per l'acquisizione analogica con qualità di livello superiore a quello offerto dalle schede integrate.

Dopo aver installato la scheda audio nello slot PCI-Express questa prende automaticamente il controllo della gestione dell'audio del PC, bypassando la scheda audio integrata. È sufficiente, infatti, collegare cuffie e/o altoparlanti e installare i driver per godere di una qualità audio indubbiamente superiore. Ciò vale, ovviamente, per periferiche che fanno uso di connettori jack analogici: le cuffie e le altre periferiche audio che sfruttano l'USB elaborano invece i segnali per contro proprio grazie a dei DAC integrati al loro interno.

Oggi una delle migliori schede audio sul mercato è Sound BlasterX AE-5 Plus, revisione dell'ottima Sound BlasterX AE-5 appartenente a un marchio storico a cui gli appassionati sono molto legati da tempi più "civilizzati" riguardo l'uso delle schede audio. Parliamo di una soluzione alimentata da un DAC ESS SABRE32 Ultra da 122 dB che lavora con una frequenza di campionamento fino a 384 kHz e con profondità a 32 bit. La profondità in bit determina la differenza tra il suono con il volume più basso e quello con il volume più alto rappresentabili in una registrazione: tanto più è grande la profondità in bit, tanto più sarà possibile rendere efficacemente l'impatto che la musica dal vivo ha nel proporre sia suoni molti fievoli che suoni molto forti.

La risoluzione digitale data da frequenza di campionamento e profondità in bit non è però l'aspetto più importante da tenere in considerazione per una scheda audio, perché aspetti come la distorsione e il rapporto segnale/rumore rappresentano elementi maggiormente qualificanti.

Da questo punto di vista, è più significativo il bi-amplificatore personalizzato per cuffie discreto che Creative definisce. Questo è in grado di pilotare cuffie di altissimo livello con impedenza fino a. Insieme all'impiego della tecnologia di elaborazione audio di Sound Blaster consente alla scheda audio Sound Blaster di nuova generazione di mettere a disposizione dei giocatori una qualità del suono apprezzabile anche dagli audiofili.

L'amplificatore per le cuffie è integrato all'interno della scheda audio (le cui dimensioni non sono propriamente ridottissime) ed è costruito su misura utilizzando transistor discreti e condensatori a lamina WIMA: tutto questo è poi inserito all'interno di un design a doppio amplificatore. Questo vuol dire che ogni canale viene amplificato singolarmente per fornire audio incontaminato e senza compromessi. In altri termini, si tratta di fornire una fedeltà audio pura per ogni padiglione, secondo un modello inalterato senza perdite.

Inoltre, il materiale con cui i condensatori di questo amplificatore sono stati realizzati garantisce un'elevata resistenza al calore riducendo notevolmente il rumore e le interferenze audio.

Creative pubblicizza questa scheda audio, e il modello precedente, come "la prima scheda audio al mondo con un controller RGB integrato" e "dove l'estetica incontra le performance". Fondamentalmente la scheda presenta sullo chiassis delle feritoie con LED RGB personalizzabili tramite il software Sound Blaster Command per PC scaricabile gratuitamente. Si possono creare effetti di colori di varia natura fino a sfruttare 16,8 milioni di colori allo scopo di abbellire la propria postazione di gioco dotata di case con vetro temperato. Nel software ci sono preset di illuminazione come "Ciclo", "Aurora", "Stato d'animo", "Onda" e "Pulsazione", dei quali si può regolare la velocità agendo su 6 parametri.

Inoltre, nella parte superiore della scheda si trova un connettore di alimentazione supplementare a cui si possono collegare fino a quattro strisce LED, che vanno acquistate separatamente. Il software permette di configurare illuminazione interna (sulla scheda) ed esterna (sulla striscia) sfruttando il controller RGB integrato sulla scheda video. Si tratta del sistema che Creative definisce Aurora Reactive. Si noti che il controller integrato nella scheda audio permette di ridurre l'ingombro all'interno del case e di dedicare ad altro lo spazio che un controller separato avrebbe occupato.

Può sembrare superfluo a un certo tipo di utente, ma va considerata la volontà di Creative di andare incontro alle esigenze dei giocatori di oggi: una buona parte di loro ama la personalizzazione e gli effetti di illuminazione aggressivi per la propria postazione di gaming. Che è sempre più messa in mostra in un mondo in cui la condivisione dell'esperienza di gioco è al centro di tutto.

Nel pannello posteriore della scheda ci sono gli ingressi Line-in / Mic-in, per il jack delle cuffie, per i satelliti frontali di un impianto audio esterno, per quelli posteriori e per il subwoofer e il canale centrale. Infine, c'è l'uscita ottica. Dall'altra parte della scheda audio, invece, troviamo il connettore HD audio per il pannello frontale del case e il connettore di alimentazione per i LED RGB.

Tornando alle funzionalità "core" della scheda audio, il DSP (processore di segnale digitale) della Sound BlasterX AE-5 Plus, definito Sound Core3D, garantisce la possibilità di equalizzare in profondità e personalizzare la resa del suono. Inoltre, offre comunicazioni cristalline via microfono e supporta l'audio surround virtuale 7.1. Tramite Sound Blaster Command, innanzitutto, il giocatore ha a disposizione vari preset in funzione del tipo di gioco. Abbiamo preset per il gaming, per il cinema, per la musica, per la notte che vanno a modificare l'equalizzazione agendo sui parametri Surround e Crystalizer, ma anche sul volume dei bassi e dei dialoghi. Questi aspetti sono molto importanti anche per una corretta visione dei film, perché una scarsa equalizzazione può portare i suoni ambientali a coprire le voci.

Ci sono preset specifici per le tipologie di gioco, come per i titoli racing, per gli strategici, gli sparatutto in prima persona e gli sparatutto competitivi multiplayer. E anche preset specifici per certi giochi in particolare come Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Project CARS e League of Legends. Unitamente alla cosiddetta Scout Mode, queste funzioni sono cruciali per i giocatori. Regolando l'equalizzazione e il volume dei bassi in maniera opportuna, la Scout Mode amplifica i suoni provenienti dai passi degli altri giocatori in un contesto multiplayer competitivo, oppure i suoni provenienti dalla ricarica delle loro armi. Questo permette di percepire l'arrivo di un avversario pronto a farci fuori e la sua posizione nell'ambiente. Regolare opportunamente il preset, e abilitare la Scout Mode, in altri termini permette di sentire alcuni suoni che altrimenti non si sentirebbero o sarebbero soffocati all'interno del suono ambientale, offrendo vantaggi competitivi non indifferenti.

Sound Blaster Command è una parte cruciale dell'esperienza uditiva con Sound BlasterX AE-5 Plus. Il software presenta un'interfaccia piacevole ed è molto intuitivo. Sulla parte sinistra si trovano le varie tab corrispondenti alle funzioni, che possono differire sulla base del dispositivo Creative installato. Profilo SBX consente di selezionare il profilo di equalizzazione adeguato rispetto al gioco e di creare un profilo personalizzato da aggiungere alla lista. Questa funzione si basa sulla lunga tradizione Sound Blaster nell'elaborazione audio e nei relativi effetti di miglioramento. In particolare, Acoustic Engine è una raccolta di tecnologie di elaborazione del suono personalizzabili e in grado di offrire immersione audio e precisione, oltre che effetti surround 3D per altoparlanti e cuffie, come sanno bene gli utenti che hanno usato almeno una volta una Sound Blaster.

Nella scheda "Equalizzatore", invece, gli utenti possono modificare le curve di equalizzazione e il bilanciamento delle frequenze. Anche qui ci sono dei preset, come nella scheda precedente, con pre-configurazioni sulla base del tipo di gioco e delle sue caratteristiche uditive. Con la linea rosa si può osservare l'equalizzazione per le casse, mentre con la blu quella per le cuffie. Tutte le curve possono essere personalizzate sia agendo sui picchi che disegnando manualmente la curva desiderata, il che restituisce un livello di precisione difficilmente riscontrabile in altre soluzioni di questa categoria.

Gli utenti possono regolare non solo il livello dei bassi e degli alti facendo clic e trascinando le rispettive barre, ma anche personalizzare il pre-amplificatore agendo sulla barra a destra del grafico. Gli effetti EQ vengono applicati al dispositivo in uso, in tempo reale.

Nella scheda "Riproduzione" possiamo configurare l'output tra altoparlanti e cuffie, ed eseguire dei test sui vari canali del nostro sistema di riproduzione. Si può scegliere il tipo di configurazione tra Stereo, 2.1 Surround, 4.1 Surround, 5.1 Surround, e così via, così come selezionare la tipologia di altoparlanti tra Desktop, Libreria e Torre. Alla voce personalizzato, invece, si può impostare la frequenza di crossover da un minimo di 10 Hz a un massimo di 1000 Hz. C'è anche la funzione per la calibrazione degli altoparlanti sulla base del volume e della distanza rispetto all'ascoltatore. La Direct Mode riproduce l'audio nella sua forma più pura, eliminando tutti gli effetti audio all'uscita. Con Direct Mode attiva, inoltre, si possono applicare filtri di tipo Roll-Off rapido o lento, o fase minima. Non manca la possibilità di configurare la risoluzione di uscita dell'audio.

In "Registrazione" si possono configurare le sorgenti di ingresso tra Microfono, Aux-in, SPDIF-in e "Quel che senti". Così come per la riproduzione ci sono controlli specifici per il volume di input e per la cosiddetta CrystalVoice, che offre riduzione del rumore, cancellazione dell'eco acustico, volume intelligente, Voice Morph, risoluzione di registrazione ed EQ del microfono che aiuteranno a migliorare la qualità della registrazione del microfono. In abbinamento a un buon microfono, un tale livello di precisione nella configurazione dell'input permette di migliorare le comunicazioni all'interno del team nel contesto del multiplayer competitivo. Migliora la resa generale del microfono, rendendo possibili trasmissioni in streaming e registrazioni con qualità dell'audio a livello professionale.

Per i giocatori, come accennato, è poi molto importante la Scout Mode. Funziona in alternativa ai profili SBX: si può passare da un'impostazione all'altra cliccando sull'apposito pulsante del software o tramite una combinazione di tasti di scelta rapida liberamente impostabile.

Conclusioni

A partire dalla Scout Mode, che offre dei concreti vantaggi competitivi permettendoci di udire dei suoni che altrimenti resterebbero immersi nel rumore ambientale, fino alla retroilluminazione configurabile e con un supporto talmente potente, Creative Sound BlasterX AE-5 Plus è una soluzione pensata innanzitutto per i giocatori. Dopo che l'avrete usata non riuscirete più a tornare indietro. Come una buona cuffia gaming, infatti, la scheda audio è cruciale per i giocatori. Non solo rivitalizza vecchie casse o cuffie, migliorandone il suono e riducendo i fruscii, ma permette di sfruttare al meglio sistemi surround e cuffie con impedenza elevata.

Sound BlasterX AE-5 Plus è sostanzialmente identica alla AE-5 precedentemente rilasciata, la quale prevedeva già il sistema di illuminazione RGB. La principale differenza riguarda la decodifica in hardware degli standard Dolby Digital Live e DTS. In particolare, DTS Connect include DTS Interactive e DTS Neo: PC, disponibile nelle varianti "cinema" e "musica". In altri termini, questo supporto consente di inviare audio multicanale al sintoamplificatore tramite l'uscita S/PDIF senza l'utilizzo di altri software.

Una soluzione del genere non migliora l'esperienza solo dei giocatori, perché è un dispositivo che può essere usato anche in ambiti che per certi versi si avvicinano a quelli professionali, con cuffie di alto livello o per esigenze di registrazione o di trasmissione ad alta qualità.