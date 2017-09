CopRose X6 è il robot che pulisce i vetri di casa

Passare l'aspirapolvere, non si può negare, è veramente una noia. Ma la vera spina nel fianco delle pulizie domestiche sono vetri e finestre: un'attività faticosa, scomoda e spesso frustrante per via di quegli aloni che proprio non se ne vogliono andar via. La tecnologia ha una soluzione anche per questo: il robot Cop Rose X6.

Grazie ad un particolare sistema ad aspirazione, il robot può essere applicato su vetri di qualsiasi spessore e trama e mediante un meccanismo completamente automatizzato, si muoverà sulla superficie da pulire rilevandone i bordi ed evitando così di cadere rovinosamente al suolo. Tutto ciò che dovremo fare sarà spostarlo su un'altra vetrata da pulire, e mentre Cop Rose X6 farà il lavoro sporco noi potremo dedicarci ad altro.

Lo store online Cafago mette in vendita Cop Rose X6 con una promozione interessante: scegliendo la spedizione dal magazzino europeo, situato in Germania, sarà possibile acquistare il robot per la pulizia dei vetri al prezzo di 155,99 Euro usando il codice sconto in esclusiva IT1824EU. Le spese di spedizione sono gratuite!

La promozione ha validità fino al prossimo 15 ottobre, dopo di che il prezzo praticato tornerà ad essere quello di listino di 216,99 Euro.