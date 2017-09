Non solo smartphone: ecco 16 prodotti Xiaomi che possono cambiarti la vita

Xiaomi non si occupa solo di smartphone, ma nella sua line-up di prodotti ci sono anche diversi gadget per la casa che possono migliorare l'esperienza di vita domestica a qualsiasi tipologia di utente. Il portale di rivendita online Geekbuying ne ha tantissimi, e alcuni vengono proposti in queste ore in offerta grazie ai coupon che vi proponiamo nella pagina. Fra le proposte di oggi anche: frullatori, rasoi, videocamere IP, sensori di movimenti, amplificatori Wi-Fi, set di cacciaviti, spazzolini, occhiali da sole polarizzati, e anche un campanello smart. Ce n'è per tutti i gusti!



Xiaomi Viomi a 52,07 euro

Xiaomi Viomi MH1Z-A L1 è un depuratore d'acqua contenente filtri di materiali differenti importati dalla Germania e dalla Corea del Sud e compatibili con gli standard d'igiene internazionali. Serve a uccidere i batteri nei liquidi contenuti e offre sterilizzazione UV in modo da rimuovere fin quanto possibile le impurità presenti. La batteria contenuta si carica via porta micro USB, e consente una capacità di carica che resiste fino a 40 utilizzi. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi Wi-Fi Amplifier Pro a 25,19 euro - coupon MIWIFIPRO

Come si intuisce dal nome, Xiaomi Wi-Fi Amplifier Pro è un amplificatore di segnale wireless con velocità di trasferimento massima di 300 Mbps. Il produttore ha puntato tutto sulla semplicità d'uso, con il setup iniziale che richiede solamente 3 passaggi per essere abbinato ai router tradizionali. È utile per grandi abitazioni o uffici, e serve ad espandere il segnale prodotto dall'access point con un'impostazione 2x2 per le antenne integrate. Compralo qui.



Xiaomi Aqara a 22,67 euro

Xiaomi Aqara è un interruttore smart con funzione da campanello, progettato per funzionare con l'hub multifunzionare Xiaomi o altri controller Aqara. Si installa facilmente e può gestire l'illuminazione delle varie lampadine anche via wireless. Rientra nello standard industriale da 86 millimetri ma non è un interruttore tradizionale: si possono, ad esempio, impostare più scene da usare automaticamente in diversi momenti della giornata. Puoi comprarlo qui.

Qui di seguito vi segnaliamo la lista con i restanti prodotti in offerta:

Ricordiamo che i prodotti Xiaomi non vengono venduti ufficialmente in Italia, pertanto è consigliabile verificare la compatibilità nel nostro mercato prima di effettuare l'acquisto.