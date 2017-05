Netgear espande la famiglia Orbi: Wi-Fi coperto in tutta la casa

La diffusione di connessioni web a banda larga dal costo accessibile, unita al proliferare del numero di dispositivi connessi nelle mani dei consumatori, ha portato molte aziende a investire nel mondo delle soluzioni router e degli access point.

Netgear è un marchio storico in questo ambito, che ha introdotto con la gamma Orbi una soluzione di connettività multi accesso di tipo tri-band che prevede connettività 5GHz e 2,4GHz tra i satelliti e i dispositivi e una connessione dedicata di tipo quad stream 5 GHz tra i due satelliti. Con questo approccio Netgear si assicura che il collegamento tra i satelliti sia sempre privo di colli di bottiglia, che possono invece insorgere quando un dispositivo collegato ad un satellite richiede una banda molto elevata che porta ad una saturazione del collegamento.

Per espandere la propria gamma Orbi Netgeat ha annunciato, con commercializzazione prevista nelle prossime settimane, nuove versioni di sistema Orbi passando a ben 8 configurazioni differenti divise in 3 famiglie. La prima è quella già in commercio ora, con due satelliti Orbi AC3000 (famiglia RBK50) in grado di garantire copertura Wi-Fi ad ambienti sino a 350 metri quadrati di superficie (prezzo IVA inclusa di 439€). Una opzione alternativa è quella a 3 satelliti (599€), per ambienti sino a 525 metri quadri, mentre come accessorio è sempre possibile acquistare un satellite opzionale (259€) che Netgear dichiara capace di fornire copertura WiFi per altri 175 metri quadri.

La seconda proposta è quella Orbi AC2200 (famiglia RBK40), sempre con la stessa divisione ma satelliti più piccoli. Con 3 satelliti (489€) si copre una superficie sino a 375 metri quadro, che scendono a 250 metri quadri nella declinazione a 2 satelliti (359€) sino ai 125 metri quadrati del singolo satellite (199€). In queste versioni il collegamento tra i satelliti è di tipo dual stream, con un dimezzamento della bandwidth e una ricaduta positiva in termini di costi.

L'ultima proposta è quella Orbi AC2200 (famiglia RBK30): stessa architettura della serie RBK40 ma in questo caso con un satellite principale accoppiato ad un repeater collegato direttamente alla linea della corrente (339€, per una superficie sino a 200 metri quadrati), con l'opzione aggiuntiva dell'acquisto del singolo repeater per altri 100 metri quadrati addizionali (189€).

Tutti questi prodotti saranno resi disponibili nel mercato italiano tra il mese di Maggio e la fine del mese di Luglio, a seconda del modello. Accanto al nuovo hardware Netgear punta anche a presentare nuove soluzioni software, con le quali espandere gli ambiti di utilizzo delle proposte Orbi anche attraverso una sempre più