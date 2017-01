In casa Samsung frigo e lavatrice sono sempre più smart, eccoli al CES coi TV QLED

Casa Samsung è sempre più smart. La lavatrice e l'asciugatrice raddoppiano, e con un doppio oblò a disposizione sono in grado di combinare i cicli fino a farne ben quattro in contemporanea. Il frigo permette di fare da secondo schermo e replicare quello che sta passando sulla TV del salotto, ma anche di vedere direttamente sulla porta le video ricette dei piatti da preparare con gli ingredienti in esso contenuti. Il display può anche rendere la porta del frigo 'trasparente': grazie alla fotocamera interna può infatti mostrare il contenuto del frigo senza il bisogno di aprire lo sportello. Oppure può mostrarci le notizie o ancora fungere da lavagna per prendere appunti. Il tutto con i comandi vocali. Allo stand Samsung anche tutti i nuovi televisori QLED. Davide Fasola ci racconta tutti i prodotti dal vivo dal CES di Las Vegas.

[HWUVIDEO="2248"]In casa Samsung frigo e lavatrice sono sempre più smart[/HWUVIDEO]