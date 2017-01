YouTube RED in arrivo anche in Europa durante il 2017

Google sta pensando di ampliare il proprio servizio di YouTube RED anche in Europa e soprattutto in Italia durante il corso dell'anno. E' almeno questo quello che viene pubblicato sul sito di Telegraph dove viene menzionata la possibilità che l'azienda di Mountain View, visto il successo dell'intera piattaforma, possa decidere a breve di permettere anche agli utenti europei di sottoscrivere un abbonamento per ottenere vantaggi in seno al servizio RED appunto di YouTube.

Inizialmente rilasciato solo per gli USA, YouTube RED, permette agli utenti che pagano l'abbonamento mensile di 9.99 dollari di usufruire di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma senza alcuna inserzione pubblicitaria ma soprattutto con l'aggiunta di alcune sezioni a cui solitamente non è possibile accedere. In questo caso sono visionabili contenuti originali come trasmissioni e spettacoli di alcuni dei più importanti autori operanti proprio su YouTube.

Chiaramente la sfida di Google in questo caso è quella di contrastare i più blasonati servizi di streaming come Netflix o magari anche Amazon Prime Video. In tutto questo l'azienda di Mountain View potrebbe essere leggermente avvantaggiata per il fatto di avere una notevole mole di utenti già attivi sulla piattaforma ma è chiaro che dovrà realizzare contenuti decisamente interessanti per avere un rientro in termini di sottoscrizioni.

Al momento chiaramente non vi è alcuna informazione in merito al canone mensile che comunque dovrebbe aggirarsi sui 9.99€ o 9.99£ in base alla nazione in cui sarà esteso. Secondo la fonte però proprio il costo dell'abbonamento sembra essere un punto cruciale tra Google e le case discografiche, le quali sembrano voler rivedere i loro accordi con la casa di Mountain View a causa dei bassi guadagni nella piattaforma.