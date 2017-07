Su Geekbuying in offerta 3 diversi dispositivi H96 TV Box e dongle

I servizi di streaming multimediale sono ormai all'ordine del giorno e gli utenti spesso preferiscono guardare una serie TV o un film in streaming piuttosto che seguire le classiche trasmissioni nei canali di TV tradizionale. In questo caso oltre alle Smart TV è possibile ottenere questo tipo di servizio utilizzando anche dei dongle o delle vere e proprie TV Box che grazie alla presenza di un certo quantitativo di RAM e di ROM coadiuvate con determinati processori riescono a riprodurre i contenuti una volta collegati alle TV. In questo caso su Geekbuying sono stati selezionati tre prodotti serie H96 in forte sconto che vi riepiloghiamo di seguito.

Il primo prodotto è il TV Dongle H96 Pro KODI che si presenta con una connessione diretta HDMI e che permetterà grazie alla presenza di Android 7.1.1 di ottenere il massimo in termini di multimedialità. In questo caso il dispositivo possiede un interessante scheda tecnica soprattutto relativa al prezzo di vendita. Parliamo di un processore Octa-Core Amlogic S912 ARM Cortex-A53 CPU accompagnata da una GPU ARM Mali-T820MP3 GPU con clock fino a 750MHz, 8GB di memoria interna per la catalogazione delle applicazioni che potrà anche essere ampliata con una MicroSD fino a 32GB quindi 2GB di RAM. A livello multimediale presente Wi-Fi a 2.4GHz e il Bluetooth 4.1.

In questo caso il Dongle potrà visualizzare contenuti fino a risoluzioni 4K a 60Hz integrando anche l'HDR.

Il Dongle H96 Pro KODI 17.3 con Android 7.1.1 può essere acquistato direttamente a questa pagina a soli 34.84€ grazie all'aggiunta in fase di acquisto del coupon promozionale H96DONGLE.

Il secondo prodotto è una vera e propria TV Box esattamente la H96 Pro Plus che permetterà di ottenere contenuti fino a risoluzioni 4K. Il dispositivo possiede un processore Amlogic S912 Octa-Core da 1.5GHz con una GPU ARM Mali-T820MP3 e l'aggiunta di 3GB di RAM ed uno storage interno da 32GB. In questo caso il dispositivo possiede anche il supporto al Wi.Fi 5GHz nonché la presenza del Bluetooth. Gli utenti che lo acquisteranno potranno contare anche sulla presenza di Android 7.1.1 per l'utilizzo delle applicazioni ma anche della compatibilità ai formati più famosi per quanto concerne i media video come ASF, AVI, DAT, FLV, ISO, MKV, MOV, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, VOB, WMV mentre per l'audio AAC, AC3, MP3, OGG , WAV. Il dispositivo viene fornito con un cavo HDMI ed un telecomando per l'utilizzo a distanza.

Il TV Box H96 Pro Plus 17.3 viene reso disponibile all'acquisto ad un prezzo di soli 54.30€ direttamente a questa pagina dove è possibile anche trovare ulteriori informazioni sul prodotto.

Infine il terzo TV Box è il più potente tra i tre selezionati su Geekbuying. E' siglato come H96 MAX RK3399 e senza dubbio è un ottimo compagno di contenuti per lo streaming. In questo caso possiede, come dichiara il suo nome, il processore Rockchip RK3399 un Hexa-Core a 64-bit con l'aggiunta anche della GPU ad alte prestazioni ARM Mali-T860 Quad-Core con clock fino a 800 Mhz. In questo caso vi è poi la presenza di ben 4GB di RAM ed uno storage interno da 32GB, il doppio canale per il Wi-Fi con 2.4GHz e 5.0GHz oltre alla presenza di Bluetooth 4.0. Presenti anche una doppia porta USB 2.0, una porta USB Type-C con il supporto all'OTG e la presenza del DisplayPort 1.2 fino a risoluzioni di 4K a 60Hz. Porta HDMI 2.0 e porta audio digitale a fibra ottica.

Il TV Box H96 MAX RK3399 viene venduto ad un prezzo incredibile di 94.30€ direttamente sulla pagina del portale di Geekbuying.