SONOS ONE nuovo home speaker con compatibilità con Amazon Alexa

Grande evento oggi per Sonos a New York per la presentazione di alcune importanti novità per la sua gamma. La prima è stata evidente ancora prima che la conferenza iniziasse (noi l'abbiamo seguita in streaming): è infatti apparsa una gigantesca bocca sul display. Si è capito subito quindi che la novità poteva essere un altoparlante smart con controllo vocale. SONOS ONE, questo il nome della nuova soluzione, dotata di ben sei microfoni per riconoscere al meglio la voce, anche se l'ambiente è rumoroso, è compatibile con il sistema Amazon Alexa. Un sistema in grado di 'sentire' anche quando la musica sta suonando e di abbassare automaticamente il volume per comprendere meglio le richieste degli utenti.

Come tipico per il brand statunitense, nella progettazione dell'altoparlante hanno avuto molta cura sia il design sia la qualità del suono. Basato su PLAY:1, SONOS ONE è supportato da due amplificatori classe D e da driver progettati appositamente all'architettura acustica del nuovo speaker. Naturalmente nasce per connettersi con tutti gli altri speaker della gamma nell'ecosistema definito Home Sound System.

Tra le novità le funzionalità touch della parte superiore, che integra anche indicatori luminosi per informare sullo stato del sistema. Una particolarità è la luce che indica lo stato del microfono che è - come detto dal CEO di Sonos sul palco - 'hardwired' ai microfoni: quando tocca il microfono e la luce si spegne i microfoni vengono disattivati in modo fisico, garantendo così la privacy.

Dal sistema PLAY:1 il nuovo ONE eredità la resistenza all'umidità, per non avere problemi anche quando posizionato sul terrazzo o in bagno. Integra un tweeter e un mid-woofer e si collega alla rete Wi-Fi domestica con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g, ma volendo offre anche la possibilità di connessione cablata con cavo Ethernet.

La compatibilità con Airplay 2 di Apple è un altro dei punti sottolineati durante la conferenza stampa, così come lo sbarco sul sistema anche delle funzionalità di Google Assistant nel 2018.

Sonos crede nella longevità dei suoi prodotti e porta la compatibilità con Amazon Alexa anche sui prodotti precedenti via aggiornamento firmware. Inoltre il marchio statunitense ha lavorato sull'app per rendere più facili le operazioni più comuni, come la gestione multi-room, grazie a una barra delle scorciatoie che ora popola la parte bassa del display.

Il nuovo SONOS ONE è già disponibile in preorder da oggi sul sito Sonos.com allo stesso prezzo del Play:1, ossia 229€.