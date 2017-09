Le novità audio da Sennheiser, JBL, Jabra e B&O PLAY a IFA 2017

L'IFA di Berlino è da sempre punto di incontro di molti settori dell'elettronica di consumo, e il settore dell'audio non fa eccezione. Sono molti i marchi che hanno presentato novità in questo campo: Sony, Technics, Sennheiser, JBL, Jabra e B&O Play sono i nomi più di rilievo. Abbiamo selezionato le principali novità per voi.

Sennheiser

Sennheiser ha presentato tre nuove cuffie destinate alla mobilità (ma non solo): le Momentum HD1 Free, le CX 7.00BT e le IE 80 S. Le prime due sono cuffie Bluetooth, con la prima che è una cuffia con cavo che passa dietro il collo e la seconda con archetto da collo, mentre la terza è una cuffia con cavo con cancellazione attiva del rumore. In tutti e tre i casi la disponibilità è prevista per il mese prossimo.

Le Sennheiser Momentum HD1 Free rappresentano un'evoluzione delle Momentum HD1 presentate lo scorso anno: il precedente modello utilizzava un design con archetto, mentre le Free hanno un semplice cavo a unire i due auricolari. Questi ultimi sono magnetici, in modo da farli rimanere al collo quando non in uso. Integrano il supporto per Bluetooth 4.2 con codec aptX e AAC, mentre la batteria dovrebbe garantire circa sei ore di utilzzo. Saranno vendute con una custodia in pelle a 199.95€.

Le Sennheiser CX 7.00BT, di contro, riprendono lo stesso tipo di design generale delle HD1 dello scorso anno, con un archetto che va posizionato sul collo. Presentate già a luglio, e CX 7.00BT offrono Bluetooth 4.1 con aptX, con una durata della batteria stimata in 10 ore. L'azienda non ha annunciato un prezzo preciso, ma la linea CX è posizionata al di sotto dei 100€.

Le Sennheiser IE 80 S, invece, rappresentano un'evoluzione delle IE 80 attualmente in commercio. La caratteristica di spicco è la presenza della riduzione attiva del rumore ambientale, fatto che porta il prezzo a circa 360€. La novità, però, sta nel design: le cuffie sono state riprogettate per meglio adattarsi alle orecchie dell'utilizzatore e questo dovrebbe equivalere ad un suono migliore, secondo Sennheiser.

JBL

Tra le novità presentate da JBL spiccano i nuovi altoparlanti connessi chiamati JBL LINK. Si tratta di un'intera famiglia di dispositivi, composta da tre altoparlanti di dimensioni e potenza differenti. La loro peculiarità - che accomuna tutti e tre i prodotti - è la connettività WiFi cui si abbina l'uso di Google Assistant. Gli altoparlanti JBL LINK possono quindi essere utilizzati come mezzo per accedere ai servizi Google messi a disposizione da Assistant.

Tutti e tre gli altoparlanti sono altresì compatibili con la tecnologia Chromecaste in grado di supportare anche contenuti audio ad alta risoluzione (fino a 24 bit / 96 kHz). Oltre alla connettività WiFi, poi, sono dotati anche di radio Bluetooth.

JBL LINK 10 è il modello di ingresso che eroga 8 W di potenza per ciascun canale, 5 ore di durata della batteria e certificazione IPx7. Il prezzo suggerito è di 169€.

JBL LINK 20 è dotato di due driver da 10 W ciascuno, batteria in grado di garantire fino a 10 ore di operatività ed è certificato IPX7. Il cartellino sale, in questo caso, a 199€.

Al vertice della gamma troviamo JBL LINK 30. Al contrario degli altri due prodotti, il LINK 300 non è trasportabile in quanto non integra una batteria. È il più grande dei tre, ma anche quello che mette a disposizione più potenza (50 W). Non essendo previsto che venga spostato, non è protetto dall'acqua.

La disponibilità dei tre prodotti è prevista per i mercati inglese, tedesco e francese. Non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità nel nostro Paese, visto che Google Assistant non risulta al momento utilizzabile in lingua italiana.

Jabra

La danese Jabra ha presentato due nuove cuffie dedicate prevalentemente agli sportivi: le Jabra Elite Sport e le Jabra Elite 25e. Nel primo caso l'azienda ha seguito la moda del mercato puntando su un prodotto totalmente senza cavi, mentre nel secondo caso si tratta di cuffie relativamente più "tradizionali" con un archetto che va a posizionarsi sul collo.

Le Jabra Elite 25e offrono fino a 18 ore di operatività, un pulsante specifico per accedere agli assistenti vocali (Siri e Google Now/Assistant), protezione IP54 e connettività fino a 8 dispositivi (di cui due in contemporanea). Il prezzo proposto è di 79€.

Le Jabra Elite Sport, invece, sono cuffie totalmente senza cavi che vanno a sostituire l'edizione precedente già sul mercato. I miglioramenti apportati vertono sulla durata della batteria, ora stimata in 13,5 ore, e nella possiiblità di personalizzare maggiormente il suono. Anche il design viene rivisto con una nuova colorazione in "lime green gray". Le cuffie sono già in vendita a 249,99€.

B&O PLAY

Prosegue anche B&O PLAY, marchio di Bang & Olufssen, sulla strada degli auricolari totalmente senza fili. L'azienda danese propone un prodotto che è, come da sua tradizione, non solo un dispositivo tramite cui ascoltare musica, ma anche "un'affermazione di design".

Le Beoplay E8 vengono fornite in un astuccio ricoperto in pelle che funge anche da base di ricarica (con la possibilità di ricaricare le cuffie due volte tramite la batteria interna). Tra le caratteristiche salienti troviamo la presenza dello standard Bluetooth 4.2, della resistenza ad acqua e polvere (l'azienda non specifica lo standard di riferimento), una "transparency mode" che consente di filtrare i suoni dall'esterno a piacimento e fino a quattro ore di riproduzione musicale per ricarica.

Il prezzo cui B&O PLAY propone le Beoplay E8 è pari a 129€.