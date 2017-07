Sennheiser presenta le CX 7.00BT, cuffie in-ear ad archetto con Bluetooth

Sennheiser ha svelato le nuove CX 7.00 BT, cuffie di tipo in-ear votate alla mobilità e dotate di Bluetooth. Le Sennheiser CX 7.00 BT utilizzano un design ad archetto che poggia sul collo, come molti dei modelli lanciati negli ultimi anni. Il lancio è previsto per settembre.

Come da tradizione dell'azienda, Sennheiser non ha puntato solo sull'aspetto delle cuffie, che peraltro utilizzano il cuoio per l'archetto, ma vi ha anche infuso un alto livello tecnico che si esprime già a partire dalla presenza di tecnologie come NFC, Bleutooth 4.1 e aptX. Quest'ultimo elemento permette di ottenere un suono più vicino a quello ottenibile tramite cavo, seppur ancora non uguale. La risposta in frequenza è pari a 17 - 21.000 Hz, mentre la sensibilità è di 112 dB.

Sono presenti una serie di comandi vocali e la possibilità di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente, oltre al supporto dello streaming audio via USB. La batteria offre fino a 10 ore di riproduzione e richiede circa un'ora e mezza per la ricarica.

Non è ancora noto il prezzo cui saranno offerte, ma sarà principalmente questo elemento (con la resa acustica in seconda posizione) a fare la differenza rispetto alla grande quantità di modelli concorrenti dalle caratteristiche similari presenti sul mercato.