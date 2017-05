E' LG il principale produttore di TV di fascia alta in Italia

I dati GFK certificano gli ottimi risultati di vendita registrati da LG nel mercato italiano, riferiti alla vendita di televisori dotati di pannelli con tecnologia OLED. L'azienda coreana ha totalizzati vendite per poco meno di 33.000 televisori OLED nel corso dello scorso anno, un dato che è triplo rispetto a quanto registrato nel corso dell'anno precedente.

Il dato nazionale va confrontato con quello a livello europeo: LG è stata capace di raddoppiare il numero di televisori OLED venduti nel corso del 2016 rispetto all'anno precedente, per un totale di oltre 150.000 TV di questo tipo venduti nei 12 mesi.

I televisori basati su tecnologia OLED si posizionano nel segmento di fascia più alta del mercato e pertanto rappresentano dal punto di vista numerico solo una quota marginale del totale dei televisori venduti in Italia ogni anno. Questi prodotti sono però i più interessanti per quanto riguarda il valore e la marginalità: LG è stata capace, nel corso del 2016, di raggiungere una quota di mercato a valore pari al 42% nel segmento dei televisori venduti a oltre 1.750€ di prezzo. Nel corso dei primi 3 mesi del 2017 tale quota è aumentata ulteriormente, superando il 50%.

Al CES 2017 di Las Vegas, a inizio gennaio, LG ha annunciato i televisori OLED della serie W7, caratterizzati da uno spessore di soli 2,57 millimetri per la versione da 65 pollici di diagonale. LG identifica questi modelli come Picture-on-Wall: lo spessore così contenuto ne permette l'installazione a parete alla pari di un quadro, sfruttando dei supporti magnetici. Dal mese di maggio i due modelli della serie W7 sono disponibili per l'acquisto anche in Italia: i prezzi sono pari a 6.999€ per la versione da 65 pollici e di 19.999€ per la versione con diagonale di 77 pollici. Lo spessore così ridotto implica il posizionamento di tutta l'elettronica di controllo del TV all'interno della sound bar posizionata alla base del pannello. I due componenti sono collegati da un cavo di tipo piatto.