Bigben Interactive presenta tre giradischi con prezzi da 90 a 160

Il vinile sta conoscendo una nuova giovinezza, fatta di nuovi prodotti di alta gamma così come di prodotti più modesti. Bigben Interactive, azienda licenziataria del marchio Thomson, ha annunciato tre nuovi giradischi destinati alla fascia più bassa del mercato: il TD114, il TD114SPS e il TD115SPS.

Il TD114 è un giradischi piuttosto tradizionale nelle forme, compatibile con vinili a 33 e 45 giri e in grado di arrestare autonomamente la rotazione del piatto quando la testina arriva a fine corsa. Dal momento che è pensato per un pubblico non audiofilo, il TD114 integra un preamplificatoreche permette la connessione diretta a un amplificatore per cuffie o altoparlanti senza la necessità di uno stadio phono intermedio.

Il TD114SPS è identico al modello precedente, ma include in confezione anche due altoparlanti wirelessper poter ascoltare la musica senza ulteriori passaggi o senza la necessità di acquistare anche degli altoparlanti. In entrambi i modelli il piano ha una finitura laccata in nero o rosso.

Il terzo e ultimo modello, il TD115SPS, usa invece un piano in plastica trasparente (con il nero trasparente e il blu trasparente come alternative) e integra anche lo standard Bluetooth, assieme agli altoparlanti wireless.

Tutti e tre i dispositivi includono una porta USB per collegarli a un computer e ottenere una copia digitale dei vinili, ormai uno standard su molti dispositivi economici.

Si tratta, ovviamente, di prodotti entry level che non hanno alcuna velleità di fedeltà acustica, ma sono pensati per soddisfare le esigenze di chi vuole semplicemente ascoltare la propria collezione di vinili.

Il TD114 ha un prezzo di 89,99€, il TD114SPS è venduto a 109,99€ e il TD115SPS ha invece un cartellino di 159,99€.