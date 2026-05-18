DREAME H12 Pro FlexReach a 199: è un'ottima scopa elettrica con design piatto a 180° e auto-asciugatura rapida

La nuova DREAME H12 Pro FlexReach arriva a 199 con un pacchetto tecnico molto interessante: aspirazione da 18.000 Pa, pulizia del rullo a 90°C, asciugatura in 5 minuti e autonomia fino a 50 minuti. Un lavapavimenti pensato per chi vuole pulizia profonda, meno manutenzione e massima praticità anche negli spazi più difficili

La DREAME H12 Pro FlexReach è una scopa elettrica che punta tutto su praticità, potenza e automazione della manutenzione, con un prezzo di 199 che la rende particolarmente competitiva nella sua categoria. La caratteristica più evidente è il design piatto a 180°, che consente di pulire sotto mobili e letti con un'altezza utile fino a 14 cm, e di raggiungere punti normalmente inaccessibili senza dover spostare gli arredi.

Il motore sprigiona un'aspirazione da 18.000 Pa, un valore molto elevato per un lavapavimenti domestico, affiancato da una spazzola che ruota a 480 giri/min per gestire con efficacia sporco secco e bagnato. In più, il sistema di lavaggio mantiene costante il ricambio di acqua pulita, così ogni passata resta più efficace e si riduce la necessità di interventi manuali tipici dei moci tradizionali.

Uno dei punti più interessanti è il sistema di auto-pulizia a 90°C con successiva asciugatura rapida in 5 minuti: il rullo viene lavato con acqua ad alta temperatura e poi asciugato con aria calda, un processo che aiuta a rimuovere i residui, limita la formazione di odori e lascia la spazzola fresca e pronta per l'uso successivo. Si tratta di una funzione che incide molto sulla praticità quotidiana, perché riduce la manutenzione dopo ogni sessione di pulizia.

Il modello integra anche il sistema TangleCut, pensato per tagliare e rimuovere i grovigli di capelli durante il lavaggio. A questo si aggiunge la pulizia dei bordi su entrambi i lati, utile per battiscopa, angoli e punti stretti, spesso trascurati da molti dispositivi della stessa fascia.

Completa il quadro un'autonomia fino a 50 minuti, sufficiente per trattare superfici ampie senza interruzioni frequenti. DREAME H12 Pro FlexReach si rivolge quindi a chi cerca un lavapavimenti evoluto, capace di unire aspirazione potente, gestione intelligente dello sporco e un sistema di auto-manutenzione tra i più completi nella sua fascia di prezzo.