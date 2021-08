TV OLED LG 42 pollici: se ne riparla nel 2022 (per questioni di marketing)

Uno dei trend in atto nel mondo dei TV è quello di portare i pannelli OLED anche su diagonali più piccole. Se prima i pannelli OLED erano disponibili dal formato 55 pollici in su, dall'anno scorso ha fatto la sua comparsa a listino il taglio da 48 pollici. Si tratta di una dimensione che i produttori hanno indicato come molto adatta anche all'uso videoludico.

LG per questo 2021 aveva promesso un taglio ancora più piccolo, tale da poter trovare spazio più facilmente su tavoli e scrivanie, l'OLED da 42 pollici.

Da un report di The Korea Economic Daily apprendiamo però che il colosso coreano ha deciso di rimandare al 2022 l'introduzione sul mercato di questo nuovo formato.

Alla base non ci sono problemi produttivi, ma ragioni di marketing, infatti la produzione dei nuovi pannelli dovrebbe comunque iniziare prima della fine dell'anno.