Sony: nuovo firmware per XH90, arrivano VRR e ottimizzazioni per l'uso con Playstation 5

In ottobre Sony aveva rilasciato il primo dei due aggiornamenti firmware con cui viene abilitata la modalità VRR - Variable Refresh Rate - sui suoi TV XH90. Ora è stato messo a disposizione il secondo firmware (v6.1554) che completa l'aggiornamento e integra anche altre funzioni importanti per chi utilizza il televisore per giocare.

Ottimizzati per Playstation 5

L'aggiornamento, oltre a portare in dote il supporto al VRR, necessario per integrarsi al meglio con l'uscita video delle console, integra anche altre novità espressamente dedicate all'utilizzo con PlayStation 5. Parliamo delle funzioni Auto HDR Tone Mapping (basato su HGiG) e Auto Genre Picture Mode (basato ALLM - Auto Low Latency Mode).

Nel primo caso la funzione ottimizza la resa delle immagini HDR in base alle specifiche del HDR Gaming Interest Group (HGIG), formato da Sony e Microsoft per assicurare ai giocatori una resa omogenea dei contenuti ad elevata gamma dinamica in ambito gaming.

La seconda funzionalità permette al TV di disabilitare automaticamente alcune delle ottimizzazioni video nel caso sia richiesta la minima latenza, come nel caso dei videogiochi.

Le funzionalità dovrebbero poi essere portate prossimamente anche sui TV delle serie A80J, A90J, X80J, X85J, X90J, X95J e Z9J.