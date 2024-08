Samsung presenta il monitor gaming Odyssey 3D senza occhiali al Gamescom 2024

Samsung ha annunciato quest'oggi il monitor gaming 3D senza occhiali,, in occasione della, la più grande fiera mondiale dedicata ai videogiochi. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo innovativo monitor.

L'Odyssey 3D sfrutta l'avanzata tecnologia di visualizzazione a campo luminoso (LFD) per creare immagini 3D realistiche a partire da contenuti 2D, senza la necessità di indossare speciali occhiali. Grazie alle tecnologie di Eye Tracking e View Mapping, il monitor è in grado di monitorare il movimento degli occhi dell'utente e regolare continuamente l'immagine per migliorare la percezione della profondità.

"Siamo entusiasti di presentare il nostro monitor da gioco 3D senza occhiali alla Gamescom, la più grande fiera mondiale dedicata ai videogiochi", ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President dell'Enterprise Business Team, Visual Display Business di Samsung Electronics. "Samsung si impegna a mantenere la leadership nel mercato dei monitor da gioco premium sviluppando continuamente tecnologie all'avanguardia che migliorano l'esperienza di gioco".

L'Odyssey 3D, disponibile nei formati da 27 e 37 pollici, con una risoluzione 4K, un tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, garantendo un gameplay fluido e senza interruzioni. Il monitor, inoltre, dispone di un design ergonomico con supporto regolabile in altezza, inclinazione, FreeSync Premium, una porta DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.1.

Ma non è tutto. Durante la Gamescom 2024, i visitatori avranno l'opportunità di provare in anteprima l'Odyssey 3D, oltre agli altri modelli top di gamma della serie Odyssey, come l'Odyssey OLED G8 e Odyssey Neo G9.

Dopo il recente lancio di giugno, Samsung a Colonia ha inoltre annunciato l'espansione della sua linea di monitor OLED Odyssey con l'introduzione di tre nuovi modelli: Odyssey OLED G95SD, G93SD e G85SD. I nuovi modelli vanno dai 27 ai 49 pollici, incorporano la tecnologia proprietaria OLED Safeguard di Samsung e la tecnologia OLED Glare Free per ridurre al minimo il riflesso della luce.