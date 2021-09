Nuove cuffie wireless JBL Quantum 350, per i videogiocatori

JBL è entrata nel mondo dell'audio gaming all'inizio del 2020, ma ha già messo sul piatto interessanti prodotti. Nella presentazione di ieri è stato lanciato un nuovo modello di cuffie circumaurali wireless dedicato ai videogiocatori: JBL Quantum 350.

JBL Quantum 350

Per mantenere la latenza più bassa possibile, ma in assenza di cavi, JBL ha scelto la strada della connessione dedicata nella banda 2,4 GHz, tramite dongle USB-A da connettere al PC o alla PS5.

Padiglioni in memory foam, 22 ore di autonomia, ricarica rapida (5 minuti di carica via USB-C, 1 ora di utilizzo), firma sonora QuantumSOUND Signature e tecnologia per il suono immersivo JBL QuantumSURROUND sono alcune delle caratteristiche fondanti di questo modello, che punta a essere più accessibile rispetto alle top di gamma JBL Quantum ONE.

Le cuffie offrono asta con microfono staccabile e integrano driver dinamici da 40 mm. JBL Quantum 350 sono già disponibili al prezzo di listino di €119.