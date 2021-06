LG: ecco il firmware che abilita il supporto Dolby Vision HDR 4K 120 Hz sugli OLED C1 e G1

È arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte di LG Electronics Italia, relativa alla distribuzione del firmware 03.15.27 per i TV LG della serie OLED C1 e G1. La nuova versione del firmware abilita il supporto Dolby Vision HDR a 4K 120Hz su determinate piattaforme di gioco compatibili, per un'esperienza di gioco in grado di sfruttare al massimo le console di nuova generazione.

Buone notizie anche per i possessori di altri modelli 2021, ma pure per chi il TV l'ha comprato l'anno scorso: ulteriori modelli premium della collezione di TV LG 2021 – come la serie OLED Z1e la serie QNED 99 dei QNED Mini LED – riceveranno l'aggiornamento nel mese di luglio. Inoltre, anche altri modelli di TV LG del 2020 e 2021 sono in fase di test per l’abilitazione al gaming con Dolby Vision a 60Hz o 120Hz.

Il firmware introduce un'altra nuova funzionalità, l'interfaccia Game Dashboard. Disponibile su tutti i TV LG 2021 dotati di Game Optimizer, Game Dashboard è un menu rapido assimilabile all’interfaccia HUD (head-up display) presente in molti giochi e che troviamo oggi molto spesso anche nei telefonini con vocazione gaming. Questa funzione consente di visualizzare rapidamente le impostazioni del televisore e di selezionare i diversi generi – Standard, FPS, RPG o RTS – senza interrompere l'azione per aprire il menu completo del TV. La dashboard permette anche di avere una panoramica sulle impostazioni principali come il black stabilizer, la modalità a bassa latenza e il variable refresh rate (VRR), oppure di accedere velocemente alle opzioni più approfondite aprendo il Game Optimizer.

