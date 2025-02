Gaming Portal arriva sui monitor LG: Game Pass e non solo direttamente dallo schermo

LG ha annunciato che, entro la metà dell'anno, Gaming Portal arriverà su una più ampia gamma di dispositivi, tra cui i monitor PC e i TV Lifestyle come lo schermo touch personale StandbyME.

LG Gaming Portal rappresenta un vero e proprio hub che raccoglie diverse librerie di giochi accessibili direttamente dall'app senza alcuna necessità di dispositivi aggiuntivi connessi come console o PC. Inoltre, fornisce agli utenti un'esperienza personalizzata in base ai loro interessi.

Dalla home dell'app saranno accessibili numerosi servizi di cloud gaming come Boosteroid, Amazon Luna, Blacknut, GeForce NOW e, naturalmente, Xbox Cloud. È disponibile anche un catalogo di giochi nativi che consentono agli utenti di divertirsi con numerose categorie di giochi, dai tripla A agli indie.

Nell'applicazione è anche disponibile la sezione "My Games" che consente di creare una libreria personalizzata di titoli in modo da avere i propri giochi preferiti raccolti in un'unica pagina sempre a portata di mano. Presente anche la sezione "My Page" dalla quale monitorare i propri progressi.

Gaming Portal sarà accessibile dalla maggior parte dei dispositivi alimentati webOS, tra cui i nuovi TV con una risoluzione di 4K a 120 Hz con VRR (Variable Refresh Rate) e certificazioni NVIDIA G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium per un'esperienza di visione fluida, dettagliata e senza tearing.