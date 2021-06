ASUS ROG Clavis e ROG Cetra II Core arrivano in Italia: caratteristiche e prezzi

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia di ROG Clavis e ROG Cetra II Core, due nuovi dispositivi pensati per ottenere una buona qualità audio su smartphone e dispositivi mobile.

ROG Clavis è un DAC portatile da USB-C 2 a 3,5mm con Quad DAC e tecnologia AI noise canceling, le ROG Cetra II Core sono auricolari in-ear ideali per il gaming e la riproduzione di audio di qualità. Si collegano via jack da 3,5mm possono essere usati in abbinata con computer (Windows e Mac), smartphone, tablet, Playstation 5, Xbox serie X e S e Nintendo Switch. La lista di compatibilità di ROG Clavis è sostanzialmente identica, rendendolo perfetto per migliorare sensibilmente la qualità audio e del microfono. Chiaramente entrambi possono essere utilizzati con ROG Phone 5.

ASUS ROG Clavis

ASUS ROG Clavis è un dispositivo pensato per migliorare l'esperienza audio nei dispositivi mobile (e non solo). Si presenta come un piccolo adattatore ed è dotato di connessione da USB-C a jack da 3,5mm, a cui poter collegare qualsiasi cuffia. Al suo interno trovano posto quattro DAC ESS 9281 che gestiscono ed equalizzano l'audio, riproducendo i suoni con maggiore definizione grazie alla tecnologia di rendering MQA (Master Quality Authenticated). Il DAC supporta l'AI noise canceling che migliora la capacità dei microfoni delle cuffie riuscendo ad eliminare i rumori di fondo.

L'impostazione Quad DAC con quattro ESS 9281 consente di elaborare il suono in ingresso e restituire un audio più strutturato in tutte le frequenze (sono elaborati in modo separato bassi, medi, alti e ultra-alti). Il DAC ASUS garantisce un rapporto segnale/rumore di 130 dB: di gran lunga superiore rispetto a molti dispositivi mobile, e supporta il formato Hi-Res audio. Non manca l'Aura Sync RGB, il sistema di illuminazione per il logo ROG posteriore sincronizzabile con i dispositivi compatibili.

Prezzo e disponibilità

Il DAC ROG Clavis è disponibile al prezzo di 139,90€ in Italia.

ASUS ROG Cetra II Core

Gli ASUS ROG Cetra II Core sono degli auricolari con chiarissima vocazione gaming, non tanto per il logo ROG rosso (non retroilluminato), quanto per l'impostazione sonora. Supportano il formato Hi-Res audio, mentre i driver ASUS Essence sono abbinati a gommini in LSR (gomma siliconica liquida) che assicurano una resa profonda per i bassi. Fra questi anche dei gommini in memory foam, che abbiamo provato e possiamo garantire che con i giochi e i film l'effetto "wow" è garantito.

Molto buona anche l'ergonomia, ovviamente per chi sopporta il formato in-ear nella sua accezione più estrema (i gommini in memory foam non sono comodissimi, ma quelli in LSR sono abbastanza morbidi e leggeri): aiuta anche il jack da 3,5 mm con terminale del connettore a 90°, così da ridurre l'ingombro del cavo mentre si impugna lo smartphone o la console portatile. Ci sono, all'occorrenza, anche delle alette in gomma per stabilizzare gli auricolari durante l'uso. Completano la dotazione il controllo a filo con i tasti per regolare il volume e gestire la riproduzione multimediale e la custodia da viaggio inclusa nella dotazione all'acquisto.

Prezzo e disponibilità

Gli auricolari ROG Cetra II Core sono già disponibili in Italia al prezzo di 69,90€.