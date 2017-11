Seebest: il robot per la pulizia dei pavimenti in offerta con il 42% di sconto

Per chi è stanco di dover pulire i pavimenti della propria casa periodicamente armandosi di pazienza e tanta buona volontà tra il togliere la polvere prima e passare lo straccio umido dopo ecco che la tecnologia viene incontro con la realizzazione di un piccolo robot capace di fare questo al posto nostro in modo del tutto automatico. Parliamo del seebest che viene proposto con uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino e venduto dunque a 101.66€ grazie al coupon promozionale XCQ196 da inserire alla fine dell'acquisto.

Il seebest possiede un contenitore per la polvere pari a 350 ml e nel momento in cui si muove per le stanze sviluppa un rumore pari a soli 45db. Permette di pulire il pavimento in modo completamente automatico e oltre a spazzare è capace anche di aspirare e con le spazzole laterali di raggiungere i punti più difficili negli angoli. Non solo perché possiede anche un algoritmo capace di non farlo sbattere contro ostacoli pericolosi e oltretutto possiede anche una batteria da 2.200 mAh che permetterà di realizzare buone autonomie di lavoro.

Il piccolo seebest viene, come detto, venduto ad un prezzo decisamente interessante su CAFAGO con uno sconto del 42% direttamente a questa pagina a 101.66€ grazie all'inserimento di questo coupon promozionale XCQ196 da inserire in fase di acquisto finale.