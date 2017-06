Il frigo con la porta che diventa trasparente arriva in Italia: ecco LG InstaView Door-in-Door

Era uno dei prodotti che avevamo visto al CES di Las Vegas e che ci era certamente rimasto in mente: parliamo del frigorifero LG InstaView Door-in-Door. La sua caratteristica di spicco è il pannello da 33 pollici in vetro lucido che può diventare con due tocchi trasparente e permettere di guardare all'interno del frigo senza dover aprire lo sportello.

Secondo i dati rilasciati da LG la presenza dello sportello trasparente permette un risparmio energetico consistente, riducendo la dispersione di aria fredda dovuta alle aperture: spesso infatti apriamo il frigo non per prendere qualcuno dei cibi all'interno, ma solo per verificarne il contenuto e decidere quale ricetta scegliere o se uscire di corsa per recuperare qualcosa al supermercato.

Il nuovo LG InstaView Door-in-Door fa ora la sua comparsa ufficiale anche in Italia. Tra le altre caratteristiche la presenza di un dispenser per il ghiaccio con serbatoio, che non richiede l'allacciamento alla rete idrica e la compatibilità con la tecnologia SmartThinQ di LG, che permette di controllare il frigorifero da remoto utilizzando lo smartphone, regolando la temperatura , controllando le modalità Express Freeze e Pure N Fresh e diagnosticare eventuali problemi tramite l’apposita applicazione senza trovare spiacevoli sorprese quando si rientra a casa.