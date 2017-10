Al debutto in Italia LG Signature: 4 prodotti tra tecnologia e design

LG ha annunciato la commercializzazione nel mercato italiano della propria gamma di prodotti della famiglia Signature, nome dietro al quale troviamo una gamma di 4 dispositivi che rappresenta per l’azienda coreana la propria eccellenza in fatto di tecnologia e design.

[HWUVIDEO="2420"]LG Signature al debutto in Italia[/HWUVIDEO]

Il TV OLED W LG Signature è basato sui display OLED, con diagonali da 65 oppure 77 pollici: è caratterizzato da un profilo sottilissimo, pari a soli 2,57 millimetri, e viene appeso alla parete di fatto immergendosi in essa e creando l’illusione di essere una cosa sola. La risoluzione del pannello OLED è 4K, con supporto HDR via tecnologia Dolby Vision; la speaker bar posizionata alla base implementa il sistema audio Dolby Atmos.

Il frigorifero LG Signatureè costruito interamente in alluminio, parte interna inclusa che non prevede la presenza di viti. Il sistema Auto Open Door permette l’apertura dello sportello superiore sfiorando con il piede la base, molto comodo nel momento in cui si hanno le mani occupate; toccando con un dito il pannello trasparente l’interno viene illuminato così da vedere il contenuto.

Terzo prodotto della famiglia Signature è la lavasciuga basata su tecnologia TwinWash: nella parte superiore è presente una lavasciuga da 12Kg basata su tecnologia a pompa di calore, mentre in quella inferiore una lavatrice orizzontale da 2Kg è ideale per i capi delicati. Ultima novità della famiglia LG Signature è il purificatore d’aria, che rileva la presenza delle differenti tipologie di polveri sottili e fornisce una indicazione della qualità dell’aria presente in ambiente. Filtra le polveri, rimuove gli odori e umidifica l’aria per raggiungere la migliore qualità possibile.

Per ulteriori informazioni sulla gamma LG Signature rimandiamo al sito web ufficiale, accessibile a questo indirizzo.