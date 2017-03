YouTube TV, Google prepara in USA la sfida alla televisione

YouTube ha annunciato ufficialmente oggi il suo nuovo servizio di streaming televisivo: YouTube TV. Con un prezzo di 35 dollari al mese, YouTube TV offre l'accesso ai canali televisivi ABC, CBS, Fox, NBC e circa 30 canali della televisione via cavo, con contenuti televisivi disponibili assieme ai tradizionali contenuti di YouTube.

Si tratta di un servizio diverso rispetto a YouTube Red (il servizio ad abbonamento per eliminare la pubblicità - leggi qui per ulteriori informazioni), che sarà proposto negli USA come app standalone più avanti nel corso dell'anno. Oltre alla naturale disponibilità su sistemi desktop/notebook e sulle TV tramite Chromecast, YouTube TV sarà disponibile anche su smartphone e tablet con, anzi, una particolare attenzione all'esperienza "mobile first".

YouTube TV, in fase di sviluppo da almeno due anni, include funzionalità DVR con spazio di storage illimitato, un sistema di suggerimenti e consigli basato su algoritmi AI di Google e sistemi scalabili per evitare eventuali disservizi al lancio o problemi di streaming, anche nel caso di picchi improvvisi di utilizzo in concomitanza con particolari eventi.

Il costo di 35 dollari mensili difficilmente permetterà a YouTube di arrivare al pareggio, specie dinnanzi alle commissioni che dovrà corrispondere alle quattro reti televisive per poter offrire i loro contenuti, La società non sembra comunque preoccupata di ciò, in quanto l'obiettivo principale ora è quello di trovare il modo di trasformare una parte del suo impressonante bacino d'utenza in utenti paganti.