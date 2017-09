Xiaomi Mijia Roborock Vacuum Cleaner 2: il nuovo ''pulisci pavimenti'' in offerta 377.45

La tecnologia che viene incontro alle persone nel fare e nel gestire ogni tipo di attività è senza dubbio una delle più importanti applicazioni che la stessa possa fare. Uno degli impieghi che si possono ottenere in questo senso è senza dubbio la robotica applicata agli elettrodomestici e se negli anni abbiamo visto lavatrici sempre più intelligenti ma anche frigoriferi sempre più connessi ecco che anche le aspirapolveri hanno raggiunto un importante livello di autonomie nel loro lavoro. Xiaomi ha deciso di giocarsela anche in questo campo e il nuovo Mijia Roborock Vacuum Cleaner 2 è senza dubbio un dispositivo che potrà semplificare e di molto le attività di pulizia quotidiana in una casa. Il robot "pulisci pavimenti" Xiaomi viene offerta in preordine con uno sconto incredibile su Geekbuying a "soli" 377.45€ rispetto ai 419.39€ richiesti di listino.

A livello tecnico il robot è esteticamente bello da vedere con una classica estetica circolare che permette al dispositivo di muoversi in modo circolare senza alcuna problematica e riuscendo a pulire ogni punto della casa stando attento però agli ostacoli presenti in essa. In questo caso il robot è dotato di un sensore LDS ad alta precisione che scansiona completamente la stanza dove deve agire e grazie ad un sofisticato algoritmo permette di elaborare una sorta di mappatura per pulire nel miglior modo possibile la pavimentazione. Oltretutto grazie all'applicazione specifica Mijia APP è possibile anche personalizzare il percorso del robot in base anche alle esigenze dell'utente.

Potenza da vendere con 2000Pa capaci di rendere sempre e comunque efficace lo Xiaomi Roborock grazie anche al sistema di pulizia a tornado che garantiscono una pulizia ottimale anche nelle zone più nascoste. La batteria presente al suo interno è da 5.200 mAh ed è capace di far muovere per circa 2.5 ore il robot nella modalità standard per una superficie di ben 250 metri quadrati. Presente una basetta di ricarica ad infrarossi per una copertura a 180 gradi e dunque per ricariche decisamente più accurate. Da non dimenticare anche il telecomando che oltre all'applicazione permette di manovrare il robot anche in tempo reale impostandone percorsi personalizzati.

Il nuovo Xiaomi Mijia Roborock Vacuum Cleaner viene messo in pre-ordine per pochi giorni ad un prezzo speciale di 377.15€ grazie all'utilizzo del coupon MIROBOT2 in fase di acquisto. Per ogni ulteriore informazione è possibile andare alla pagina ufficiale del portale di vendite online.