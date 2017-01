Xiaomi annuncia la nuova MiTV 4, un router con 8TB di memoria e MiMix di bianco vestito

Nella suggestiva cornice del Venetian Hotel di Las Vegas, Xiaomi ha tenuto in questi giorni la propria conferenza stampa in occasione del CES2017. Una conferenza stampa che si è concentrata sull'ecosistema di prodotti connessi che Xiaomi è riuscita a creare in questi anni, prodotti che, smartphone a parte, includono sempre più dispositivi in ambito domestico. Tendenza, quest'ultima, che conferma come l'azienda cinese sia sempre più intenzionata ad espandere il proprio business in ogni possibile ambito.

[HWUVIDEO="2231"]Xiaomi Mix in versione bianca: eccolo dal vivo[/HWUVIDEO]

Giusto per smentire quanto appena detto il primo annuncio della conferenza è stato però un annuncio legato al mondo smartphone, anche se parliamo di una novità di davvero poco conto. L'ormai noto MiMix, il primo smartphone al mondo senza cornici su tre lati, giunge infatti sul mercato, per ora solo cinese, anche in colorazione White.

Molto più interessante la seconda novità. Parliamo di un router pensato appositamente per mantenere connessi contemporaneamente tutti gli oggetti che troviamo all'interno della nostra casa e che necessitano di un collegamento alla rete internet. Il Mi Router PRO, questo il nome del dispositivo, è in grado di creare all'interno della nostra abitazione una rete WiFi 802.11ac che può raggiungere la velocità massima di 2600Mbps.

Quattro antenne ad ampio raggio garantiscono la diffusione ottimale del segnale WiFi in tutte le stanze della nostra casa mentre all'interno della versione HD del router troviamo anche una unità di memoria da 8TB di capacità che permette di trasformare la soluzione in una sorta di NAS domestico. All'interno di questi 8TB di spazio possiamo infatti decidere di memorizzare, per esempio, i video del sistema di sorveglianza come anche i nostri contenuti multimediali, siano essi video, foto o musica, da rivedere poi su tutti i nostri dispositivi connessi allo stesso router.

Il prezzo di questa soluzione sarà di circa 200$ per la versione con 8TB di memoria. Un prezzo sicuramente interessante ma parliamo di un prodotto che al momento è previsto solo sul mercato cinese.

[HWUVIDEO="2232"]Xiaomi svela la TV super sottile: MiTV 4[/HWUVIDEO]

Stesso destino anche per la novità più succulenta del keynote che ha visto come protagonista Hugo Barra, ovvero la nuova Mi TV 4 che, con uno spesso di meno di 0,5 cm ed un design estremamente accattivante non fa che accrescere il nostro dispiacere nel sapere che, purtroppo, non potremo averla nella nostra penisola.

Il pannello nella versione top di gamma offre una diagonale da 65" e una risoluzione 4K, oltre che, ovviamente la tecnologia HDR, ormai indispensabile se si vuole restare al passo con la concorrenza. Molto interessante anche l'approccio modulare che permette l'aggiornamento dell'hardware della TV con una spesa relativamente contenuta. Grazie a questo tipo di costruzione, infatti, Xiaomi permette agli utenti di sostituire solo la parte di TV che integra processore e scheda madre, risparmiando quindi il costo del pannello che normalmente incide per circa l'80% al momento dell'acquisto di una nuova TV.

Mi TV 4 sarà disponibile in tre versioni che si differenziano per la misura della diagonale del pannello. In particolare parliamo di 49", 55" e 65". La versione top di gamma, ovvero quella con pannello da 65" pollici, verrà poi venduta in abbinamento ad un sistema audio certificato Dolby Atmos, il tutto ad un prezzo inferiore ai 2000$.