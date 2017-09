Tanti articoli Koogeek in forte sconto su Amazon. Ecco come acquistarli con i codici promozionali

Quando si parla di Koogeek di certo non si può non conoscere l'azienda che ha in qualche modo portato la tecnologia nei prodotti che solitamente utilizziamo in casa dal termometro per misurare la febbre allo strumento per la valutazione della pressione ma anche alla semplice lampadina. Ecco che Koogeek in tutti questi ha cercato di porre la massima attenzione affinché divenissero "smart" e dunque permettessero di facilitare la vita degli utenti nelle loro case. Ecco che il produttore ha deciso di tagliare i prezzi di cinque suoi prodotti proposti solitamente sul portale di Amazon rendendoli ancora più "attraenti" del solito. Abbiamo deciso di selezionarli e di proporveli con alcuni codici sconto promozionali da inserire in fase di completamente di acquisto su Amazon.

Partiamo innanzitutto con il misuratore per la pressione da braccio. In questo caso il Koogeek BP2 permette una lettura accurata ed affidabile grazie alla configurazione del monitor incluso che da la possibilità fino a cinque letture in una riga. Oltretutto l'adozione di un circuito integrato CC2541 Bluetooth realizzato da Texas Instruments Inc. assicura una connettività stabile e massima sicurezza nella misurazione dei dati. Interessante anche sottolineare il sicuro trasferimento di dati all'applicazione Koogeek via Bluetooth o WiFi rendendo il dispositivo altamente tecnologico e soprattutto comodo nell'uso di tutti i giorni.

Il misuratore di pressione da braccio Koogeek BP2 viene venduto ad un prezzo di 31.99€ grazie al codice sconto HWUPKGKD da inserire in fase di acquisto.

C'è poi il Termometro Smart da fronte e orecchi con sensore ad infrarossi Koogeek Termometro T1 che grazie all'adozione del la tecnologia avanzata ad alta precisione ad infrarossi, consente di ottenere risultati scientifici e accurati per quanto concerne la misurazione della temperatura in 1 secondo e con un solo clic. Due modalità di misurazione che consentono di ottenere facilmente la temperatura sia sulla fronte che sull'orecchio. Molto utile anche la presenza di un'applicazione gratuita Koogeek che permette di tenere in memoria la temperatura corporea e di visualizzarla anche in tempo reale attraverso lo smartphone con il collegamento via Bluetooth 4.0 sia su iOS che Android.

Il termometro Koogeek T1 viene venduto ad un prezzo di 16.99€ grazie al coupon sconto HWUPKGKB.

Per la casa sempre più smart presente ecco l'offerta delle lampadine intelligenti Light Bulb di Koogeek che grazie alla loro compatibilità con Home Kit di Apple permetteranno di ottenere il massimo controllo della luce in ogni situazione. A livello specifico le lampade permetteranno di scegliere tra 16 milioni di colori e regolare la loro luminosità e la loro saturazione come l'utente desidererà. Chiaramente le diverse colorazioni creeranno atmosfere speciali per ogni momento come l'esperienza immersiva della visione di un film a casa. Le luci potranno essere collegate facilmente ad uno smartphone o un tablet Apple e tramite la connessione Wi-Fi e l'app Home Kit sarà possibile "comandare" a distanza ogni singola lampada.

Le Light Bulb di Koogeek vengono vendute su Amazon ad un prezzo di 25.99€ grazie al coupon HWUPKGKE da inserire successivamente.

Koogeek Smart Socket E27 è invece un adattatore per far diventare ogni lampadina "smart". In questo caso funziona con con Apple HomeKit e permette dunque di far diventare ogni lampadina standard un punto luce collegato allo smartphone o al tablet. In questo caso srà possibile controllare più accessori compatibili con HomeKit ma anche rendersi conto sullo stato di consumo di energia.

In questo caso il Koogeek Smart Socket E27 viene venduto scontato ad un prezzo di 27.99€ grazie al coupon HWUPKGKC.

Infine presente tra le offerte anche l'elettrostimolatore muscolare EMS assolutamente smart. In questo caso il dispositivo possiede la tecnologia di stimolazione muscolare elettrica (EMS), che mira al raggiungimento di risultati tramite efficaci elettro stimolazioni. Si innesca una contrazione muscolare sui nervi da stimolare direttamente attraverso la corrente, rendendo il sistema facile, smart e poco invasivo. Secondo l'azienda è possibile ottenere muscoli più forti ed una figura perfetta con un utilizzo consecutivo del dispositivo per 6-8 settimane.

Il Kogeek elettro stimolatore muscolare EMS viene scontato ad un prezzo di 46.99€ grazie all'inserimento del coupon HWUPKGKA.