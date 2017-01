Nuove Samsung FlexWash+FlexDry e Family Hub 2.0 al CES 2017

Nel corso della propria conferenza stampa al CES 2017 Samsung ha svelato una serie di prodotti per la casa pensati per fornire agli utenti maggiore flessibilità nel loro modo di cucinare e pulire.

Già da diverso tempo Samsung è impegnata nel rendere più flessibile e connessa la vita dei consumatori anche all'interno della propria casa e esattamente in questa direzione vanno gli annunci che il colosso coreano ha fatto durante la propria conferenza stampa in quel di Las Vegas in occasione del CES.

Flessibilità che non risparmia nemmeno il locale lavanderia per il quale il colosso coreano ha pensato ad una nuova soluzione chiamata FlexWash™ + FlexDry™ che vuole incontrare le esigenze delle famiglie sempre più impegnate del giorno d'oggi. FlexWash™ è una lavatrice equipaggiata con un cestello frontale dotato di una capacità di carico di 141,5 litri, e un secondo cestello superiore da 28,3 litri di capacità. I due cestelli sono a compartimenti separati e possono essere utilizzati insieme, anche con programmi differenti, o uno alla volta a seconda delle necessità di carico.

Esattamente identico è il funzionamento di FlexDry™, con la differenza che si tratta, come possiamo intuire dal nome, di una asciugatrice. Particolare di questo prodotto è il cestello superiore dedicato all'asciugatura dei cosiddetti "delicati". In questo caso elementi di vestiario come ad esempio un maglioncino, possono essere asciugati separatamente e soprattutto senza il movimento rotatorio del cestello classico frontale. Nel cestello superiore i capi sono infatti semplicemente appoggiati su una griglia dalla quale fuoriesce un flusso di aria calda.

Ma le novità non si fermano al locale lavanderia, Samsung ha infatti introdotto a questo CES 2017 anche il nuovo Family Hub 2.0, ovvero la naturale evoluzione del Family Hub 1.0 che era stato annunciato proprio a Las Vegas lo scorso anno. Family Hub 2.0 è un'interfaccia touchscreen inserita nella porta del frigorifero di casa che sarà ora disponibile su 10 diversi modelli di refrigeratori.

Tra le novità, oltre ovviamente ad un nuovo hardware in grado di rendere la fruizione più rapida e fluida, ma anche la compatibilità con i comandi vocali. Il touchscreen da 21,5 pollici potrà quindi essere comandato anche attivando l'assistente vocale e chiedendo allo stesso di eseguire alcune operazioni per noi, come ad esempio leggerci una ricetta.

Non manca poi la possibilità di fare una lista della spesa e, dove disponibile il servizio, di effettuare la spesa direttamente da casa di fronte al proprio frigorifero.