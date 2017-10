Niente spazza la casa meglio di Darth Vader (o di uno Stormtrooper)

Uno dei meriti degli Star Wars originali è stato rivoluzionare il concetto di merchandising, ma i creatori dei film non pensavano a fine anni '70 che dopo 40 anni i volti noti dell'universo fantasy di Lucas sarebbero apparsi su degli aspirapolvere smart. Ma questo è successo, grazie (o a causa, fate vobis) di Samsung: i sudcoreani hanno appena annunciato le edizioni limitate del POWERbot VR7000, aspirapolvere smart con le sembianze di Darth Vader o di uno Stormtrooper.

Il campione del Lato Oscuro che (spoiler alert) riporta l'equilibrio nell'universo della saga costa di più: 799 dollari per il pubblico finale, mentre per avere un aspirapolvere che scorrazza in casa con il volto di un Assaltatore bisogna spendere "solo" 699 dollari. Al momento sono disponibili solo questi due modelli, che possono essere preordinati sul sito ufficiale Samsung in attesa delle spedizioni che dovrebbero partire dal 5 novembre, secondo i piani della compagnia.

Tecnicamente entrambi i modelli sono identici: possono sfruttare una potenza di aspirazione di 10W e la tecnologia CycloneForce. La tecnologia di mappatura degli ambienti integrata riesce a imparare e conoscere ogni singolo suolo domestico, scoprendo autonomamente i percorsi più rapidi per compiere la pulizia. I due modelli arrivano inoltre anche in prossimità dei muri e possono aspirare lo sporco fino alle estremità, in modo da pulire la casa centimetro per centimetro.

Un sensore apposito assicura che al passaggio il robot abbia aspirato ogni oggetto delle dimensioni di massimo 10 millimetri, mentre gli altri saranno lasciati al loro posto. Non mancano, in seno alla personalizzazione starwarsiana, gli effetti sonori tipici della saga fantascientifica e, visto il prezzo superiore, l'edizione di Darth Vader viene dotata di Wi-Fi e controllo remoto. Se state pensando che il merchandising della serie sia ormai fuori controllo, sappiate che non siete gli unici.

Tutto ormai può essere trovato anche in versione starwarsiana: dalle chiavette USB ai caricatori da auto, dagli speaker Bluetooth ai cacciaviti. Ci sono anche dei robottini con le forme di uno Stormtrooper che urlano agli "intrusi" che intendono invadere il suolo domestico. Ma se esistono questi prodotti esiste anche chi li compra, e i fan della saga sono sempre stati vulnerabili a certi elementi che immancabilmente riconducono agli Skywalker e colleghi.

Se siete fra questi non dovete sentirvi sciocchi ad aver immaginato il Darth Vader ramazza-ambienti di Samsung, per un attimo, pulire gli ambienti di casa vostra. Un pensiero costoso, ma che potrebbe pericolosamente finire sotto l'albero di Natale nelle festività di fine anno.